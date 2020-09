Eddig tartott: mínuszba fordult Amerika

Tavaly márciusban mutatta be az új, elképesztő töltési sebességre képes szupertöltőjét a Tesla. A cég Európában elsőként Londonban telepített ilyen típusú töltőket tavaly decemberben, majd elkezdődött a kontinentális európai installáció is. Hollandiában július elején jelentek meg a töltők, most pedig Németországban is helyett kapott az első V3-as, vagyis Magyarországhoz is egyre közelebb vannak olyan töltési pontok, amellyel szupergyorsan lehet tölteni a Teslákat.