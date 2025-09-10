Csúcsközelben az euró és jön az EKB kamatdöntése - mi lesz ebből?

Az Európai Központi Bank az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de most egyre erősebb a jel, hogy a történet fordulóponthoz ért. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő időszak nem a további vágásokról fog szólni – de hogy pontosan mi jön ezután, abban már koránt sincs akkora egyetértés.

Az elmúlt időszakban egy akkora kamatcikluson van túl az Európai Központi Bank, hogy még Donald Trump amerikai elnök is példálózott velük. Hiszen a jegybank sorozatban 8 alkalommal tudta csökkenteni a betéti kamatokat.

Mára azonban a 2%-os inflációhoz 2%-os alapkamat tartozik egy olyan helyzetben, amikor a vámok a növekedésre és az inflációra is lefelé szorító hatást gyakorolnak.

Jelenleg annyi a mozgó alkatrész a rendszerben, hogy még a döntéshozók között sem világos a folytatás.