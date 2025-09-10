  • Megjelenítés
Orosz drónok NATO-területen − Mégis, mi járhat Putyin fejében?
Podcast

Orosz drónok NATO-területen − Mégis, mi járhat Putyin fejében?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében a Lengyelország elleni mai orosz dróntámadással foglalkoztunk, és Ács Bence, a Portfolio Globál elemzőjének segítségével arra kerestük a választ, hogy a NATO tagállam légterének ilyen fokú megsértése milyen eszkalációt vonhat maga után. A műsor második felében az új iPhone bemutatója kapcsán vettük át, hogy mennyiben él még a márka kultusza, milyen mértékben viselheti meg az Apple-t a vámháború és miről árulkodik az iPhone Air dizájnja. A témáról Fekete Beatrix, a Portfolio elemzője beszélt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Orosz dróntámadás Lengyelország ellen: teszt alatt a NATO − (1:32)
  • Itt az új iPhone, de mi maradt a kultuszból? − (8:34)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility