Jön az ETF-ek új korszaka, betörnek az aktív vagyonkezelők

A JP Morgan Asset Management felmérése szerint az amerikai befektetők az aktívan kezelt ETF-ek kilövésére számítanak népszerűségben, 2023-ra az ETF-ekben kezelt vagyon negyede aktívan kezelt alapokban lehet – írja a Bloomberg.

A JP Morgan által elvégzett felmérés szerint az ETF-eken belüli aktívan kezelt termékek aránya a mostani 19%-ról 26%-ra nőhet rövid időn belül. Nem ennyire derűlátóak az ázsiai és csendes-óceáni régióban, ahol úgy gondolják, hogy az ETF-portfóliók mindössze 4%-át adják majd az aktívan kezelt termékek, az EMEA régióban pedig ugyanezt 21%-ra becslik.

Abban azonban minden régióbeli válaszadó egyetért, hogy a passzívan kezelt alapok élesebb versenyre számíthatnak az aktív és smart-béta stratégiák oldaláról. A válaszadók szerint az indexkövető ETF-ek globális aránya 2023-ra 61%-ra csökken a mostani 69%-ról.

A cikk szerint az aktív ETF-ek térnyerését az amerikai tőzsdefelügyelet is támogatja nemrég meghozott döntésével a nem transzparens ETF-ek engedélyezésével.

Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, mégis miben különbözik egy aktívan kezelt ETF egy aktívan kezelt befektetési alaptól. A különbségek között ki lehet emelni a költségeket, mivel bár az aktívan kezelt ETF-ek drágábbak, mint az indexkövető társaik, jóval olcsóbbak így is, mint egy hagyományos befektetési alap. Mivel az aktív ETF-ek tőzsdén kereskedettek, sokkal likvidebbek is lehetnek, nem beszélve arról, hogy napon belüli ügyletkötésekben is sokkal rugalmasabb egy ETF-konstrukció.