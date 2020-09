Azonnali hatállyal távozik a csalással vádolt Nikola alapító-ügyvezetője

Trevor Milton nyilatkozata szerint:

A Nikola mindig is a véremben volt és ott is fog maradni, de a figyelemnek a vállalaton kell lennie és világmegváltó misszióján, nem rajtam

A vállalat CEO-ja Mark Russell pedig a hírrel kapcsolatban megjegyezte, hogy:

A prioritásaink változatlanok, partnereinkkel együttműködve továbbra is arra fókuszálunk, hogy egy vertikálisan integrált zéró emissziós közlekedési szolgáltatóvá váljunk

A bejelentés azután érkezett, hogy mintegy másfél héttel ezelőtt a vállalatok shortolására szakosodott Hindenburg Research megvádolta a céget, hogy annak vezére hazugságokra építette fel a Nikolát egy meglehetősen hosszas elemzés keretében. Ezután el is indult egy rövid adok-kapok a Nikola és a shortosok között, de úgy tűnik, hogy ebből egyelőre az előbbi jött ki vesztesen. Többek között kiderült, hogy az elektromos teherautók gyártását tervező cég egy 2018-as promóciójában látható kamionja nem is magától megy, hanem csak legurították egy domboldalról. Az ügyben az Amerikai Tőzsde- és Értékpapír felügyelet is vizsgálatot indított végül.

A távozott ügyvezető egy Twitter posztban is reagált már a lemondását illetően, ahol azt írja, hogy:

Szeretném megvédeni magamat a kívülről érkezett hamis vádakkal kapcsolatban.

I will be cheering from the sidelines with you. Your greatest fan. pic.twitter.com/IaYfZedYhK