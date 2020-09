Történetének egyik legnagyobb átalakítására készül a Shell

A Shell nagyon komoly vállalati átalakításokra készül, és a nagyívű projekt keretében a megújuló energiák, illetve a villamosenergia-piac felé mozdulna el. Ezzel párhuzamosan a kutatás-termelés üzletágának kiadásait legalább harmadával csökkentené a működési és beruházási költségek lefaragásával.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A brit-holland Shell még az idei évben véglegesítené terveit a működési átalakításokkal kapcsolatban, aminek következtében akár egészen 40 százalékkal is csökkentheti kutatási-termelési üzletágának a kiadásait. A mostani költségmegtakarítások a már a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban bejelentett 4 milliárd dolláros megtakarításokon felül jönnének.

Az átalakítások célja, hogy elegendő készpénzt tudjon a vállalat felhalmozni jövőbeli terveinek megvalósításához, ami alapvetően a villamos- és más zöld energiák felé történő elmozdulást jelentene, ahol alacsonyabbak a profitráták. Másrészt lesznek bőven versenytársak is, mivel a Shell riválisai közül a BP, az Eni és a Total is alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású terveket igyekszik megvalósítani és akkor ott vannak a közműcégek is még.

Egy magas beosztású, de nevét nyilvánosan nem közlő Shell alkalmazott szerint:

Volt egy nagyszerűen működő modellünk, de ez a megfelelő a jövőre nézve is? Lesznek különbségek, ez nem csak szervezeti, hanem vállalati kultúra kérdése is, hogy milyen cégben szeretnénk dolgozni.

A tervezett átalakítás a Shell modernkori történetének a legnagyobbika lesz és a következőképpen érintheti majd a különböző üzletágakat:

Kutatás-termelés (Upstream): a már említett 30-40 százalékos kiadáscsökkentés mellett a vállalat elsősorban néhány kulcsfontosságú földrajzi területre fókuszálna csak a jövőben: Mexikói-öböl, Északi-tenger, Nigéria. A költségmegtakarítások a gáztermelést és csepfolyósított földgáztermelést (LNG) is érintik.

a már említett 30-40 százalékos kiadáscsökkentés mellett a vállalat elsősorban néhány kulcsfontosságú földrajzi területre fókuszálna csak a jövőben: Mexikói-öböl, Északi-tenger, Nigéria. A költségmegtakarítások a gáztermelést és csepfolyósított földgáztermelést (LNG) is érintik. Finomítás-kereskedelem (Downstream): az átalakítások érinteni fogják a Shell 45 000 egységből álló töltőállomás hálózatát is, amely a világon a legnagyobb. Emellett az olajfinomítóik számát is 10-re csökkentenék a meglévő 17-ről, amit még tavaly jelentett be a cég és három eladásával kapcsolatban már meg is állapodtak.

A tavalyi évben a Shell működési költségei 38 milliárd dollárt értek el, míg beruházásokra 24 milliárd dollárt költöttek el.

A mostani költségmegtakarítási tervek tehát akár 18-24 milliárd dollárra is rúghatnak.

A Shell egy szóvivője szerint:

A vállalat egy stratégiai átvilágításon megy keresztül, amelynek célja, hogy készen álljunk az energetikai transzformációra egy egyszerűbb és versenyképes szervezeti formában.

A cég tehát azt is tervezi, hogy a projekt keretében leépítéseket is végre fog hajtani és csökkenti a menedzsment rétegek számát. A vállalatnak mintegy 83 000 alkalmazottja volt 2019 végén és már a korábbi években is jelentős költségmegtakarításokat ért el. A Shell működési költségei mintegy 7 milliárd dollárral estek 2014-2017 között.

A vállalat a tervei szerint 2050-re zéró szén-dioxid kibocsátási szintet szeretne elérni.

A Shell árfolyama ma már 4 százalékot esett, idén pedig 56 százalékos mínuszban van.

(Reuters)

Címlapkép: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images