Pozitív nyitás után romlik a hangulat a tengerentúlon és esik a Tesla is a Battery Day előtt

A tengerentúlon némileg csökkent a nyitás utáni lelkesedés és a Dow Jones már 0,5 százalékos mínuszban van, míg az SP 500 0,2 százalékot esett. A Tesla is kifejezetten rosszul teljesít, már 5,5 százalékos mínuszban van. Az európai indexek kifejezetten jó napon vannak túl ezzel szemben: a DAX 0,7 százalékot emelkedett, de ma a BUX-nak is sikerült feljebb mennie 0,23 százalékot, annak ellenére, hogy az OTP esett 1,5 százalékot. Az európai olajipari cégek ma remekül teljesítettek, köztük a Mol is, amely 2,25 százalékot emelkedett ma.