Így lehet nagyon sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén

Jövő héten szerdán hosszabb várakozás és bizonytalanság után végre megkezdődhet a várva várt kamatcsökkentés az Egyesült Államokban. A Federal Reserve döntése izgalmas lehetőségeket, fordulatokat hozhat a tőzsdéken, és több olyan részvény is van, amely nagyot profitálhat a kamatcsökkentésekből.

Az év első felében még az elemzők egy idei - szeptemberi - kamatcsökkentésre számítottak, melyet Jerome Powell jegybankelnök Jackson Hole-i beszéde után háromra módosítottak.

Jelenleg azonban még ennél is több lazítást tartanak elképzelhetőnek a Morgan Stanley közgazdászai, aktuális álláspontjuk szerint ugyanis nem csak három, de akár négy egymást követő kamatcsökkentés is következhet az Egyesült Államokban.

A kamatcsökkentési ciklus kezdetével több kiváló lehetőség is mutatkozik a tőzsdéken. Nézzük mely részvények lehetnek a nagy nyertesei.