Így lehet nagyon sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén

Az év első felében még az elemzők egy idei - szeptemberi - kamatcsökkentésre számítottak, melyet Jerome Powell jegybankelnök Jackson Hole-i beszéde után háromra módosítottak.
Jelenleg azonban még ennél is több lazítást tartanak elképzelhetőnek a Morgan Stanley közgazdászai, aktuális álláspontjuk szerint ugyanis nem csak három, de akár négy egymást követő kamatcsökkentés is következhet az Egyesült Államokban.
A kamatcsökkentési ciklus kezdetével több kiváló lehetőség is mutatkozik a tőzsdéken. Nézzük mely részvények lehetnek a nagy nyertesei.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés