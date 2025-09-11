  • Megjelenítés
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az Oracle szárnyalásáról beszélgettünk, hiszen a papír árfolyama egyetlen nap alatt 40 százalékot emelkedett a tőzsdén, amivel Larry Ellison, a vállalat társalapítója és 41 százalékos tulajdonosa a világ leggazdagabb emberévé vált. Vendégünk Móró Tamás volt, a Concorde vezető stratégája. A második részben az augusztusi inflációs adatok alapján megállapított idei nyugdíjkorrekcióról és annak hatásairól kérdeztük Farkas Andrást, nyugdíjszakértőt, a NyugdíjGuru News portál alapító-főszerkesztőjét. Az adás utolsó részében az ingatlanközvetítők új feladatairól és hirtelen megnövekedett munkájáról volt szó. A 2025-ös REA SUMMIT kapcsán Nagy Bálintot, a rendezvény főszervezőjét kérdeztük arról, mi vár az ingatlanközvetítőkre a következő hónapokban.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Oracle - (02:00)
  • Nyugdíjkorrekció - (08:49)
  • REA Summit - (18:23)
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

