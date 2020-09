KÖZELEBB - a kortárs művészethez

Új sorozatunkban a vizualitásra, a képek erejére helyezzük a hangsúlyt. Mert egy kép többet ér ezer szónál, de azért mi hozzáfűzünk majd minden esetben egy-két magyarázó mondatot, amik erősítik a hatást és érthetővé teszik a látványt. Egy képbe annyi minden összesűrűsödik, amit látunk ugyan, de nem érzékelünk, benne van egy korszak, egy alkotói gondolat, egy emberi élethelyzet és még annyi réteg, annyi minden más, amit mi nem boncolgatunk, csak megmutatunk egy képet. S akit érdekel, akit hív a látvány, ne álljon meg itt, a benyomásnál, ha belemászott az adott kép a fejébe, járjon csak utána!

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Kiválogattunk néhány releváns kortárs képzőművészeti alkotást az idei ősz műkereskedelmi kínálatából, amik szerintünk mindenképp érdemesek a figyelemre. Főként az aukciókra fókuszáltunk, de van benne egy nemzetközi vásár az Art Basel Online Viewing Room platformja és egy hazai aukciósház új kortárs kezdeményezése.

1. Virág Judit Galéria és Aukciósház 64. Őszi Aukció tétel

Keserü Ilona: Sírkövek (1969)

Keserü Ilonát 2019-ben a magyar Forbes beválogatta a kultúra területén legbefolyásosabb nők listájára, ezzel is kifejezve mekkora hatással van a mai napig több generáció festőire. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas festőművész pályájára leginkább a tudatosság jellemző, mindig is tudta, a képzőművészet az ő útja. Családjában nem ő az első művész, anyai nagynénje Jászai Mari volt.

A hatvanas évek elején bekerült egy inspiráló értelmiségi közegbe, Ottlik Géza is Tandori Dezső is a barátai közé tartoztak. 1962-ben egy évet Rómában töltött, az itáliai kultúra nagy hatást tett rá. 1968-ben a balatonudvari temetőben sétálva felfedezte az ottani, különleges, 18. századi szív alakú sírköveket, ami műveinek visszatérő motívuma lett.

A kép a Virág Judit Galéria szeptember 20-i aukcióján kisméretű papír, tempera kollázs, 4,4 millió forintért kelt el, de a New York-i Metropolitan Museum of Art is egy balatonudvari sírkövek által ihletett négy méter széles, kézzel varrott falikárpitot vásárolt meg tőle 2018-ban.

2. Kieselbach Galéria és Aukciósház - őszi aukció 49.tétel

Hencze Tamás Ritmus 1977 100x63 cm olaj/karton

Hencze Tamás a hatvanas években induló neoavantgárd generáció klasszikusa volt 2018-as haláláig. 1961-es párizsi útja során kerül először az absztrakt művészet hatása alá, amely azután végig jellemzi festészetét. A hatvanas évek nagy gesztusaitól fokozatosan jutott el a finomabb, gyakran a japán kalligráfiákat idéző megoldásokig, de

a térbeliség problematikájára fókuszáló geometrikus kompozíciók is szép számmal jelen vannak az életműben. Legutolsó sorozatát nagy gesztusok, az akciófestészetet idéző lendületes, vibráló felületek, roncsolt, tépett szélű motívumok jellemzik.

A Kossuth díjjal is kitűntetett művész számos fontos kiállításon szerepelt itthon és külföldön. 1966-ban kiállított a Zuglói Kör híres tárlatán, 1968-ban pedig részt vett a korszak legprogresszívabb művészeit felvonultató, mára legendás Iparterv I. című kiállításon. 1980-ban pedig a Velencei Biennálén állított ki.

A Kieselbach Galéria szeptember 18-i aukcióján a Ritmus című 1977-es képét 2,6 millió forinton ütötték le.

3. Bátor Tábor aukció - 1.tétel

NEMES MÁRTON: Falling Out of the Rhythm 02 (2019) akril, tükörpapír, színes papír, lézervágott plexi, fényvisszaverő fólia, foamex pvc lemez 74 × 51,5 cm Deák Erika Galéria Becsérték: 660 000 – 870 000 Ft /Kikiáltási ár: 580 000Ft

16. alkalommal, de először online formában került megrendezésre a Bátor Tábor Kortárs Művészeti Aukciója szeptember 11 és 18 között. A nagyon izgalmas és színvonalas anyagból ezúttal Nemes Mártont emeltük ki, de még sokakat lehetett volna, hiszen a magyar kortárs közeg szinte minden fontos alkotója képviseltette magát.

Nemes Márton 1986-ban született Székesfehérváron, jelenleg Londonban él és dolgozik. Budapesten a Képzőművészeti Egyetemre járt, de elhatározta, hogy megkeresi a gyorsítósávot, így elvégezte a Chelsea College of Arts képzőművészeti mesterprogramját s reményteljes nemzetközi karrier előtt áll. Festészetét folyamatos kísérletezés, a festészeten és a létezésen való elmélkedés jellemezi, s mindenféle applikációkat használ képeihez. Szívesen működik együtt divattervezőkkel, fotósokkal, építészekkel. Nemes Márton a budapesti Deák Erika Galéria és a londoni Annka Kultys Gallery művésze. Novemberben, az Ybl Budai Kreatív Házban nyílik nagyszabású kiállítás az új munkáiból.

4. BÁV 76. Művészeti Aukció – Fajó János Perforált formák 390. tétel

A BÁV jogelődje 100 éve, 1920. október 8-án rendezte meg első aukcióját az Állami Árverési Csarnokban. Most a 76. Művészeti aukciójuk festménynapján

Árverezik a 2018-ban elhunyt mester Fajó János Perforált formák című 2003-as olajképét 650 ezer forintos kikiáltási áron. Fajó János több évtizedes alkotói munkássága formai kísérletek sorozata, amik grafikai munkák, szitanyomatok, festmények, fali objektek és szobrok formájában maradtak ránk.

5. Bak Imre az Art Basel Art Basel OVR:2020 elnevezésű szeptemberi online vásárán

Imre Bak: Situation VI., 2020, acrylic on canvas, 140×210 cm / acb Gallery

A vírushelyzet miatt elmaradt az Art Basel ázsiai, európai és amerikai kiadása is, és online viewing room-okba helyezték át a vásárt. A szeptemberi Online Viewing Room, az OVR:2020, szeptember 23. és 26. között csupa idén készült munkát mutat be, és a száz résztvevő galéria közt ott van a magyar acb Galéria is Bak Imre munkáival.

A Situation című sorozat, amelyet a 80 éves művész a karantén idején kezdett el, nagyméretű vásznakat és kisebb papírkollázsokat foglal magába.

6. Contempo auctions október 4-én a Király utcai Table étteremben

Szinyova Gergő : AABOC02062014, 2014

akril, vászon, 60x50 cm

Szinyova Gergő 2010-ben végzett a Képzőművészeti Egyetemen, és már végzéskor generációjának kiemelkedő tehetségeként tartották számon. Művészete sok szálon kötődik az utóbbi évek új absztrakt festészeti tendenciáihoz. Festményei általában olyan önálló sorozatokat alkotnak, amelyek a festészet paradigmáinak újraértelmezéseiként is felfoghatók. Festészetébe folyamatosan beépülnek a 21. századi digitális képkultúra vizuális impulzusai és gyakran ráirányítja a figyelmet a minket körülvevő vég nélküli kép áradatra, de fontos törekvése a narratíva és a direkt jelentés elkerülése.

7. NACO -Nagyházi Contemporary

Bakos Zsuzsi (iamsuzie) fotó: Leskó Tamás

A több mint 36 éves múltra visszatekintő Nagyházi Galéria egy vagány fordulattal, a koronavírus járvány kellős közepén új projektbe kezdett - NACO Nagyházi Contemporary néven egy formabontó urban art nyitókiállítással, kortárs művészeti galériát indítottak el a Falk Miksa utcában.

Első kiállításuk alkotói Bakos Zsuzsi (iamsuzie), Fork Imre (Fork), Riez József (Hoek), és Viszokai Krisztián (Mr. Zero), saját változatos alkotói attitűdjüket mutatják meg a világjárvány, a black lives matter témakörein keresztül.

A NACO művészei vezetője Danka Zsófia kurátor, az artlocator magazin főszerkesztője.

A következő kiállítás Dóczi Attila egyéni kiállítása lesz októberben, amelyben eddig még nem bemutatott installatív munkák mellett intermediális fali képek is láthatóak lesznek.

szerző: műtárgy.com