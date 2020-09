Készül az új szabály, amely gyökeres változást hoz a magyarok egyik kedvelt befektetésénél

Hamarosan MNB-rendelet formájában is megjelenik az európai értékpapír-piaci felügyelet (Esma) új ajánlása, amely teljesen átszabja a befektetési alapok által eddig alkalmazott sikerdíj-számítási szabályokat. Értesüléseink szerint október végén, november elején jelenik meg a magyar nyelvű ajánlás az Esma honlapján, ezt fogja az MNB a magyar alapkezelők felé ajánlásként megfogalmazni, figyelembe véve a hazai sajátosságokat is.

Áprilisban tette közzé az Esma azt az ajánlását, amely teljesen új lapokra helyezné az alapok által eddig alkalmazott sikerdíjszámítást.

Mi az a sikerdíj?



Sok alapra jellemző, hogy sikerdíjat számít fel, amit akkor tehet meg, ha az alap által elért hozam meghaladja a referenciahozamot, ekkor a többlethozamra vetítve kapja meg az alapkezelő a sikerdíjat. Ennek mértéke a magyar piacon jellemzően 20% (tehát a többlethozam 20%-a), de találkozhatunk ennél magasabb és alacsonyabb százalékkal is. Itthon sok alap az RMAX-ot használja benchmarkként.

Az Esma ajánlása alapján többek között az alábbi változásokra lehet felkészülni:

Azok az alapok, amelyek sikerdíjat számítanak fel, a jövőben úgy kell meghatározzák a sikedíjszámítás alapjául szolgáló referencia indikátort, hogy az összhangban legyen az alap befektetéseivel, befektetési politikájával .

. Ez azt is jelenti, hogy az alapok többsége elfelejtheti az eddig előszeretettel használt RMAX-ot , mint benchmark indikátort.

, mint benchmark indikátort. Nem világos, hogy a szimmetrikus sikerdíj-számítást mennyiben kell a magyar alapokra nézve is alkalmazni, illetve, hogy pontosan mit takar az az elképzelés, hogy ha egy alap egyik irányban alkalmaz sikerdíjat, annak a másik irányba is kell.

mennyiben kell a magyar alapokra nézve is alkalmazni, illetve, hogy pontosan mit takar az az elképzelés, hogy ha egy alap egyik irányban alkalmaz sikerdíjat, annak a másik irányba is kell. A sikerdíjszámítás kapcsán egy 5 éves időtávot is meghatároz az ajánlás, amely szerint évente lehet meghatározni és kifizetni a sikerdíjat, amennyiben az azt megelőző 5 éves időszakban felülteljesítette az alap a referenciaindexét. (Értesülésünk szerint ez az 5 éves kitétel különösen érdekes lesz gyakorlati alkalmazását tekintve a magyar alapok számára).

Mivel az Esma javaslata jelentős változásokat hoz a magyar befektetési alapok körében is, megkérdeztük az MNB-t, hogy áll ennek a javaslatnak a magyar implementálása. A felügyelettől azt a választ kaptuk, hogy „az ESMA-irányelvének hivatalos magyar fordítása rövidesen elkészül, ennek kialakításában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is részt vett, folyamatos szakértői-szakmai támogatást nyújtva. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezt követően – amennyiben az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa is jóváhagyja az erre vonatkozó majdani előterjesztést – hazai implementációként az irányelv formailag az MNB ajánlásaként jelenhet majd meg.”

Az MNB kitért arra is válaszában, hogy az ajánlás kiadása előtt a jegybank szakmai konzultáción egyeztet majd a befektetési alapkezelői piac szereplőivel és a téma kapcsán érintett szakmai érdekképviseletekkel e felügyeleti szabályozás részleteiről.

Kiemelték azt is, hogy az ez alapján kiadandó MNB-ajánlásnak összességében illeszkednie kell az Esma által megfogalmazottakhoz (ennek megfelelően alapvetően az uniós hatóság által rögzített elvárásokat fogják érzékelni itthon is hazai ügyfelek, illetve a különböző típusú alapok is), ugyanakkor természetesen a hazai jogalkotói, szabályozói és piaci szempontjait, a nemzeti sajátosságokat is figyelembe veszi majd.

Megkérdeztük az Esmát is, mikorra várható az irányelv nemzeti nyelvekre fordítása. A szervezettől azt a választ kaptuk, hogy várhatóan október végén, november elején jelennek meg a fordítások az Esma honlapján.

A sikerdíjaknál életbe lépő változások a befektetők számára jól is jöhetnek, mivel ha szigorúbb szabályok mentén kell a referenciaindexet kialakítani, akkor előfordulhat, hogy sok alap ezt nem tudja elérni, így sikerdíjat sem tud felszámolni. Az érintett alapkezelők oldaláról viszont ez nagy érvágás lehet a profitban. Mondhatnánk, hogy egyszerű a megoldás, és csak jól kell teljesítenie az alapoknak, de a valóságban, ilyen turbulens piaci mozgások közepette ez nem lesz egyszerű feladat.

Mely magyar alapokat érinti a változás?

Ahogy korábban már írtunk róla, meglehetősen sok magyar alapot fog érinteni a sikerdíjakra vonatkozó új ajánlás.

Az MNB befektetési alapok költségeire vonatkozó, évente frissülő táblázata (2018-as a legfrissebb) szerint az akkor listázott 666 sorozatból 188 esetben volt sikerdíj, tehát a hazai alapok mintegy harmadát érinti az Esma új javaslata.

Nem meglepő módon a sikerdíjjal leginkább érintett kategória a kezelt vagyont tekintve az abszolút hozamú alapoké, ezt a vegyes alapok majd a részvényalapok követik a 2018-as számok szerint.

A lenti számításaink során feltételezzük, hogy ha egy befektetési alap esetében sikerdíjat számít fel az alapkezelő, akkor az az alap összes sorozatára igaz. Az MNB táblázatában szereplő alapnevek között azonban akadnak olyanok, amelyek ma már nem léteznek a BAMOSZ adatbázisában.

Ha pedig az alapkezelők szerint csoportosítunk, akkor azt láthatjuk, hogy

A lenti táblázat alapján összesen 14 alapkezelő alkalmaz sikerdíjat Magyarországon az MNB adatait és a jelenlegi alapokat figyelembe véve, ők a teljes piaci vagyon 66%-át kezelik .

az MNB adatait és a jelenlegi alapokat figyelembe véve, . A legtöbb sikerdíjas alap sorrendben a Holdnál, és fej-fej mellett az Aegonnál és az OTP-nél van , vannak olyan szolgáltatók a listán, ahol csak egy-egy alap sikerdíjas, illetve vannak olyan nagy alapkezelők, mint az Erste vagy a Raiffeisen, ahol nem alkalmaznak sikerdíjat (legalábbis az MNB 2018-as adatai szerint).

, vannak olyan szolgáltatók a listán, ahol csak egy-egy alap sikerdíjas, illetve vannak olyan nagy alapkezelők, mint (legalábbis az MNB 2018-as adatai szerint). Gyűjtésünk szerint a sikerdíjjal érintett kezelt vagyon a piacon jelenleg mintegy 1144 milliárd forintot tesz ki, tehát a teljes befektetési alap piac jelenlegi vagyonának több mint 18%-át . Összegében a legnagyobb, sikerdíjjal érintett kezelt vagyon az OTP-nél lehet, ezt követi az Aegon, az MKB-Pannónia és a Hold.

. Összegében a legnagyobb, sikerdíjjal érintett kezelt vagyon az OTP-nél lehet, ezt követi az Aegon, az MKB-Pannónia és a Hold. És ami az egyik legérdekesebb adat, hogy mindezek alapján a sikerdíjjal érintett kezelt vagyon aránya az Impactnál, az Equilornál, az Aegonnál és az MKB-Pannóniánál a legmagasabb (a jelenlegi számok szerint).

(a jelenlegi számok szerint). Ha csak a legnagyobb alapkezelőket nézzük a listán kezelt vagyon alapján, akkor az látszik, hogy az OTP-nél például a kezelt vagyon kevesebb mint fele sikerdíjjal érintett, a KBC AM-nél gyakorlatilag észrevehetetlen összegről van szó, az OTP Ingatlannál 9%-ot, a CIB-nél mintegy 9%-ot jelent, míg a Holdnál nagyjából a kezelt vagyon közel fele érintett.

