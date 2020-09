Már a kanyarban sincsenek Európa egykori sztáralapjai

A korábban még a legtöbb tőkét bevonzó befektetési alapok már a kanyarban sincsenek, a kezelt vagyonuk jelentősen visszaesett, és az egykori nyolc befektetői kedvenc közül csupán egy tudta megverni referenciaindexét – számol be a hírről a Financial Times.

Az elmúlt évtizedben jelentősen vesztettek fényükből azok az alapok, amelyek korábban Európa legnagyobb alapjai voltak. A korábban elképesztő vagyonokat kezelő sztáralapok a Standard Life Aberdeennél, a BlackRocknál és a Franklin Templetonnál mára már töredékükre zsugorodtak.

A Standard Life Aberdeen egyik legkelendőbb alapja, a Gars vegyes alap például 2017-ben még a legnagyobb európai alapnak számított kezelt vagyonát tekintve, akkor 38,6 milliárd eurót kezelt, de mostanra ez az összeg 4,5 milliárdra csökkent – derül ki a Morningstar adataiból.

A Franklin Templeton Global kötvényalapja, amelyet Michael Hasenstab veterán portfóliómenedzser kezel, szintén nagyot esett vagyonban: 2014-ben még 30,2 milliárd eurónyi vagyont kezelt, ez most 7,7, milliárdra csökkent. A BlackRock Global Allocation alapja három év alatt esett 35,8 milliárd euróról 12 milliárdra. A Carmignac Patrimoine, amelyet a szintén veteránnak számító Edouard Carmignac kezel, jelenleg 10,8 milliárd eurónál áll, holott fénykorában volt ez 30 milliárdnál is.

A Morningstar szerint a nagyobb vagyonokat kezelő alapoknak nincs könnyű dolguk, mivel a befektetők jellemzően akkor szállnak be, amikor jól teljesítenek, de az egyre nagyobb vagyon miatt általában a hozam is visszaesik, ezt pedig tőkekiáramlással büntetik a befektetők. Nem beszélve arról, hogy ezek az alapok nem is tudnak olyan gyorsan reagálni, mint a kisebbek, mivel egy-egy ügyletük méretükből fakadóan jelentősen el tudná mozgatni a piacokat.

A Morningstar által elemzett nyolc, korábban népszerű európai alapból mindössze egynek sikerült a referenciaindexe felett teljesítenie közvetlenül azt követően, hogy Európa legnagyobb alapjának számított. Hasonló megállapításra jutott a Broadridge elemzése is, amely szerint a legkeresettebb 100, aktívan kezelt európai alap csak negyede tudta fenntartani a pozitív tőkeáramlást 3 évvel azt követően, hogy új csúcsra jutott a kezelt vagyona.

A Pimco 57 milliárd eurót kezelő kötvényalapja volt múlt hónapig Európa legnagyobb alapja, de elvesztette vezető pozícióját a koronavírus miatti eladási hullámban. Az alapot korábban Bill Gross kezelte a Pimcónál. Jelenleg a svéd AP7 alap a legnagyobb európai alap, amelynek jól jött a másoik negyedévben látott rali a tőzsdéken.

