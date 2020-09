Mérsékelten esnek a piacok, csökkenés jöhet a tengerentúlon

Keresleti és kínálait sokk is érte az olajipart az elmúlt hónapokban, ez pedig meglátszik a szektor vállalatainak árfolyamgrafikonján is, a Mol árfolyama is hónapok óta csökkenő trendben halad, az elmúlt napok heves emelkedése után azonban akár jelentősen javulhat az összkép.