Ian Bremmer: Kína nagy vereséget mér az Egyesült Államokra

Donald Trump kiszámíthatatlan, de egyre inkább megbízhatatlan külpolitikája miatt számos ország igyekszik csökkenteni függőségét az Egyesült Államoktól, és alternatív partnereket keres. Ezt a vákuumot Kína próbálja kihasználni: a Sanghaji Együttműködési Szervezet bővülő csúcstalálkozóján Hszi Csin-ping a többpólusú világrend és a hosszú távú stabilitás képét kínálta. Bár Peking sem képes valódi globális vezető szerepre, következetessége és multilaterális üzenete vonzóbbá válik a bizonytalanságtól tartó országoknak. Az új pénzügyi intézmények és déli együttműködések csak apró lépések, de hosszabb távon megkönnyíthetik a világ fokozatos elmozdulását az Egyesült Államoktól kelet felé.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ne tévesszenek meg a kínai elnök, Hszi Csin-ping, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető közös fotói a pekingi Győzelem napi parádén: ez nem egy új világrend születése. Hszi nincs abban a helyzetben, hogy vezessen egyet.

Ám világosan látja, hogy globális vezetői vákuum alakult ki, és igyekszik kihasználni ezt.

A múlt hét valódi története nem a Tienanmen téri katonai díszszemle volt, hanem a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának vendéglistája. Ez volt a legnagyobb találkozó a szervezet 2001-es megalapítása óta. Egy egyoldalú politikát folytató Fehér Ház árnyékában – ahol az amerikai elnök, Donald Trump hangulatával együtt változnak a külpolitikai döntések – több mint két tucatnyi állam- és kormányfő gyűlt össze Tiencsinben. Egy dolog közös volt bennük: mindannyian el akarták kezdeni a függetlenedést az Egyesült Államoktól.