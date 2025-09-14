Ian Bremmer: Kína nagy vereséget mér az Egyesült Államokra

Ne tévesszenek meg a kínai elnök, Hszi Csin-ping, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető közös fotói a pekingi Győzelem napi parádén: ez nem egy új világrend születése. Hszi nincs abban a helyzetben, hogy vezessen egyet.
Ám világosan látja, hogy globális vezetői vákuum alakult ki, és igyekszik kihasználni ezt.
A múlt hét valódi története nem a Tienanmen téri katonai díszszemle volt, hanem a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának vendéglistája. Ez volt a legnagyobb találkozó a szervezet 2001-es megalapítása óta. Egy egyoldalú politikát folytató Fehér Ház árnyékában – ahol az amerikai elnök, Donald Trump hangulatával együtt változnak a külpolitikai döntések – több mint két tucatnyi állam- és kormányfő gyűlt össze Tiencsinben. Egy dolog közös volt bennük: mindannyian el akarták kezdeni a függetlenedést az Egyesült Államoktól.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Miért csatlakoztak az országok Kínához, Oroszországhoz és Észak-Koreához?
- Kiszámíthatatlanság és megbízhatatlanság a világon
- Valóban Trump löki Putyin és Hszi karjaiba az országokat?
- Mennyire lehet erős egy Kína vezette együttműködés?
- Kína most válik valódi vetélytársává az USA-nak?
