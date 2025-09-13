  • Megjelenítés
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Podcast

Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?

Vidovszky Áron
A Portfolio Checklist hétvégi különkiadásának folytatásában ismét Kovács Ferenc Soma (Harvard) és Szepesi Mór (Yale) ültek mikrofon elé. Szóba került az amerikai és magyar felsőoktatás különbsége, a mesterséges intelligencia hatása a diploma értékére, az Ivy League és a techcégek ellentmondásos kapcsolata, sőt még a leghíresebb celebdiákok kulisszatitkai is.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hallgatói kérdés az egyetemválasztásról – (00:45)
  • Már alapdiploma is top egyetemen? – (04:56)
  • A nehezen szisztematizálható készségek – (07:30)
  • Mesterképzés kérdések – (12:10)
  • Corvinus keltető – (15:40)
  • Megéri a neves egyetem? – (17:40)
  • Láb az ajtórésben – (25:10)
  • AI kérdések az oktatásban – (27:10)
  • Ki hol dolgozna? Ki hol élne? – (32:10)
  • Tech cégek vezetői versus Ivy League – (38:25)
  • Pain and suffering by Jensen Huang – (40:50)
  • Bulvár a borostyán ligában – (46:35)
  • Ápolatlan csilliárdos csemete – (47:40)
  • Paltrow, McCartney, Cobra Kai, Affleck – (51:00)
  • Semester 5 tervek – (53:00)

Címlapkép forrása: Unsplash/Emiliano Vittoriosi

