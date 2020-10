Itt a koronavírus második hulláma - mit lépnek a profi befektetők?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Elérte Európát és Magyarországot is a koronavírus második hulláma, felmerült ismét a hard Brexit kockázata és nyakunkon az amerikai elnökválasztás is. Bár kétség kívül jelentős volatilitásra számíthatunk, a világ gazdaságait rekordösszegű stimulációs csomagokkal próbálják menteni a jegybankok és a politikusok is, így sok magyar befektetési alapot kezelő szakember úgy látja, érdemes lehet bevásárolni akár kockázatosabb eszközökből is a nagyobb megingások után, más szakértők viszont úgy látják, érdemes egyelőre óvatosnak lenni és parkolópályára tenni a pénzt.