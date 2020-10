MNB: kivédte a koronavírus-járvány ütéseit a szuperállampapír

A MÁP Plusz első évének tapasztalatait bemutató cikksorozatunk aktuális része a koronavírus okozta turbulenciák következményeire fókuszál. Azt gondoljuk, hogy a válságtapasztalatok is igazolták egy korábbi cikkünk központi állítását: nem csak a kisbefektetőknek, az államnak is jó befektetés a szuperállampapír . Míg több más eszközön jelentős vagyonvesztést szenvedett el a lakosság, addig a MÁP Plusz stabil pozitív hozamot garantált a kritikus időszakban is. Emellett az állam számára érdemi válságkezelési mozgásteret teremtettek a kedvező sérülékenységi mutatók és a nagybani piacinál stabilabb finanszírozás. Sokak várakozásaival ellentétben a szuperállampapír bevezetése a példátlan „korona válság” legdurvább heteiben sem sült el visszafelé, sőt...A lentiekben az MNB munkatársainak írását közüljük.

Ahogy előző cikkünkben bemutattuk, a magyar gazdaságot a 2008-as sokkhoz képest jóval kedvezőbb helyzetben érte a koronavírus válság, amiben a lakossági állampapír stratégiának és azon belül a MÁP Plusz bő egy évvel ezelőtti elindításának is kulcsszerepe volt. Az elmúlt évek dinamikus bérnövekedése közepette a lakossági állampapír stratégia és a MÁP Plusz támogatta a háztartási megtakarítások magas szinten stabilizálódását. Az államadósság devizaaránya és a külföldiek által finanszírozott adósság részaránya is csökkent, így az ország önfinanszírozásának erősödésével párhuzamosan a külső sérülékenység jelentősen mérséklődött, a külső finanszírozási képesség tartósan pozitív maradt, amelynek köszönhetően a korábbihoz képest jóval stabilabb helyzetben érte a gazdaságot a „korona válság”. Az államadósság biztonságos, belső forrásokra támaszkodó finanszírozása kulcsszerepet játszott abban, hogy az állampapír-piac a tavaszi bizonytalan időszakban is ütésállónak bizonyult: miközben a MÁP Plusz állomány több, mint 20 százalékkal emelkedett, a külföldiek jelentős volatilitás mellett állampapír-eladásba kezdtek (1. ábra – erről lentebb részletesebben írunk), ami egy magasabb nem-rezidens részarány mellett komoly problémákhoz vezethetett volna.

A MÁP Plusz ellenállónak bizonyult a koronavírussal szemben

A MÁP Plusz értékesítés 2020 elején a vártnak megfelelően – a szezonális trendekkel összhangban – külső hatás nélkül lassult. Az erős indulás után a MÁP Plusz iránti érdeklődés magas maradt a tavalyi évben: az augusztusi-decemberi heti vásárlás jellemzően 70-100 milliárd forint között, átlagosan 85 milliárd forint körül alakult. Januártól azonban a heti értékesítés 55-80 milliárd forintra mérséklődött, amelynek hátterében elsősorban szezonális hatások állnak: az első negyedévben a háztartások bruttó pénzügyi megtakarításaira visszafogottabb növekedés jellemző (2. ábra).

Bár a koronavírus által okozott bizonytalanságok erősödésével párhuzamosan a MÁP Plusz iránti érdeklődés mérséklődött, ez átmenetinek bizonyult. A heti MÁP Plusz jegyzés február utolsó hetében csökkent először 50 milliárd forint alá (ehhez az említett szezonális hatások is hozzájárultak), majd március végétől heti 20-30 milliárd forint közötti vásárlások voltak jellemzőek (3. ábra). Ezzel párhuzamosan a visszaváltások fokozatosan erősödtek, egészen március harmadik hetéig. Az első negyedév ezzel együtt is erős volt a szokásos szezonális hatást figyelembe véve.

A március-április során történt visszaváltásokkal kapcsolatban több tényezőt is érdemes kiemelni:

Az adott héten ingyenesen visszaváltható sorozatokból jellemzően az állomány 2-4 százalékát váltották vissza a befektetők , ami csak kismértékű emelkedést jelent decemberhez képest (részletesen lásd előző cikkünket). Az ingyenes visszaváltás aránya csak március harmadik hetében volt ennél magasabb , de ez sem tömeges visszaváltáshoz volt köthető .

, ami csak kismértékű emelkedést jelent decemberhez képest (részletesen lásd előző cikkünket). Az , . A visszaváltások kisebb része (mintegy 25 százaléka) történt az ingyenes visszaváltási időszakban, és az eladás napi értéke jellemzően 1-4 milliárd forint között alakult, március harmadik hetét leszámítva.

között alakult, március harmadik hetét leszámítva. A kedvezőtlenebb visszaváltási feltételekkel és kisebb állománnyal rendelkező 1MÁP napi visszaváltása is ehhez hasonló mértékű, átlagosan napi 2 milliárd forint volt, ami arra utal, hogy a MÁP Plusz kedvező visszaváltási konstrukciója nem jelent számottevő többletkockázatot a finanszírozásban.

A heti nettó MÁP Plusz értékesítés a koronavírus okozta bizonytalanság közepette csupán egy héten volt negatív, és körülbelül egy hónapig a „megszokottnál” jóval alacsonyabb – de pozitív – szinten stagnált. Ebben a kijárási korlátozás számottevő szerepet játszhatott, mivel a bankok oldalán az online értékesítési csatornák kiépítettsége kevésbé jellemző, így a MÁP Plusz vásárlások során a személyes ügyintézésnek van meghatározó szerepe. Előretekintve ugyanakkor egy esetleges újabb „hullám” feltehetően kevésbé okozna ilyen típusú fennakadást, mivel a tavaszi tapasztalatok nyomán a bankok nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitális értékesítési csatornák fejlesztésére.

A vírus által okozott bizonytalanság és a kijárási korlátozások enyhülésével párhuzamosan májustól 30-40 milliárd forintos szinten stabilizálódott a heti értékesítés, amely mellett mind az áprilisi, mind a júliusi PMÁP lejárat jelentős része MÁP Pluszba vándorolt. Mindezeknek köszönhetően a MÁP Plusz havi nettó értékesítése a márciusi-áprilisi átmeneti megtorpanást követően május óta újra dinamikusan bővül.

A MÁP Plusz stabil finanszírozást jelentett az államnak

Érdemes a fent leírt folyamatot a MÁP Plusz kapcsán korábban lefolytatott viták szempontjából is értékelni. Korábbi cikkeinkben azzal érveltünk, hogy finanszírozási szempontból a MÁP Plusz turbulens helyzetben is relatíve kedvezőbben viselkedhet, mint az alternatív finanszírozási csatornák. Ezt a következő tényezőkkel indokoltuk (Csortos-Horváth-Kuti, Kicsák):

a másodpiaci turbulenciák egy pillanat alatt az elsődleges piac lefagyásához vezethetnek , félrevezető tehát az az érvelés, hogy a MÁP Plusznál stabilabb a nagybani piaci finanszírozás;

, félrevezető tehát az az érvelés, hogy a MÁP Plusznál stabilabb a nagybani piaci finanszírozás; a lakossági tulajdonosi kör sokkal inkább szétaprózott, diverzifikáltabbnak tekinthető , mint pl. a külföldi tulajdonosi kör, ráadásul a „home bias” jelenség is a belföldi lakossági befektetők stabilitása irányába mutat;

, mint pl. a külföldi tulajdonosi kör, ráadásul a „home bias” jelenség is a belföldi lakossági befektetők stabilitása irányába mutat; változó környezetben a MÁP Plusz minden valószínűség szerint relatív értelemben a legvonzóbb hazai termék marad, hiszen minden ilyen esemény hatna az alternatív befektetésekre is (részletesebben lásd lentebb).

Megítélésünk szerint a tavaszi hónapok fejleményei igazolták a fenti érveket:

a nagybani piaci állampapír aukciókban már március második hetében fennakadások voltak , a piaci turbulenciák miatt március harmadik hetében pedig elmaradtak;

már március második hetében , a piaci turbulenciák miatt március harmadik hetében pedig elmaradtak; külföldi befektetők március második felében mintegy 300 milliárd forinttal csökkentették magyar állampapír állományukat , ami magába foglal egy egy nap alatt bekövetkezett, 150 milliárdos csökkenést . Ráadásul a jelek arra utalnak, hogy a külföldi tulajdonosok közt ennél is nagyobb volt az átrendeződés. A vételi oldalon beszálló külföldi tulajdonosok ugyanakkor csak magasabb hozam mellett vásároltak, ami pár nap alatt 150 bázispontot meghaladó ugrást eredményezett a hosszú hozamok esetében. Ezzel szemben a MÁP Plusz sokkal stabilabb finanszírozási forrásnak bizonyult, és az eladás nem okozott hozamemelkedést (1. ábra);

március második felében mintegy , ami magába foglal egy . Ráadásul a jelek arra utalnak, hogy a külföldi tulajdonosok közt ennél is nagyobb volt az átrendeződés. A vételi oldalon beszálló külföldi tulajdonosok ugyanakkor csak magasabb hozam mellett vásároltak, ami pár nap alatt 150 bázispontot meghaladó ugrást eredményezett a hosszú hozamok esetében. Ezzel szemben a MÁP Plusz sokkal stabilabb finanszírozási forrásnak bizonyult, és az eladás nem okozott hozamemelkedést (1. ábra); ahogy a következő pontban ezt bővebben kifejtjük, a lakosság a portfólió átrendezése közepette is viszonylag stabilan tartotta, sőt növelte MÁP Plusz állományát, miközben más portfólió-elemekben jelentős átrendeződés ment végbe.

A MÁP Plusz a legvonzóbb kockázatmentes hazai befektetés maradt

Bár a koronavírus a háztartási megtakarítások szintjét és megoszlását is kedvezőtlenül érintette, ezt a hatást a MÁP Plusz jelenléte valamelyest mérsékelte. A koronavírus által okozott helyzet hatására a lakosság márciusban kisebb összeget tudott megtakarítani: a háztartások nettó pénzügyi megtakarítása februárhoz képest mérséklődött, továbbá a pénzügyi eszközök bővülése is elmaradt az előző évek azonos időszakában tapasztalt mértéktől (miközben az év első két hónapjában meghaladta azt). A MÁP Plusz vásárlások azonban nem csak közvetlenül hatnak pozitívan a lakosság pénzügyi megtakarítására: míg több más eszközön jelentős vagyonvesztést lehetett elszenvedni, addig a MÁP Plusz stabil pozitív hozamot garantált ebben az időszakban is. Mindezekkel párhuzamosan március során a háztartások jelentős átrendeződést hajtottak végre pénzügyi eszközeikben: a hosszabb távú befektetések jellemzően csökkentek, míg a likvidebbek emelkedtek.

A háztartások mintegy 140 milliárd forinttal csökkentették a befektetési jegyekben tartott megtakarításuk állományát, amelyhez hasonlóra csak a MÁP Plusz bevezetésének időszakában volt példa. A 140 milliárd forintos tranzakció mellett az átértékelődés pedig további 120 milliárd forinttal csökkentette a lakosság befektetési jegyben tartott megtakarításait.

tartott megtakarításuk állományát, amelyhez hasonlóra csak a MÁP Plusz bevezetésének időszakában volt példa. A 140 milliárd forintos tranzakció mellett az átértékelődés pedig további 120 milliárd forinttal csökkentette a lakosság befektetési jegyben tartott megtakarításait. A lakosság állampapír állománya ennél kisebb mértékben, mintegy 40 milliárd forinttal csökkent , amely úgy alakult ki, hogy a MÁP Plusz állomány – a korábban jellemzőnél lassabban, de továbbra is – bővült (több mint 100 milliárd forinttal), míg elsősorban az 1MÁP állomány csökkent.

ennél kisebb mértékben, , amely úgy alakult ki, hogy a MÁP Plusz állomány – a korábban jellemzőnél lassabban, de továbbra is – bővült (több mint 100 milliárd forinttal), míg elsősorban az 1MÁP állomány csökkent. A lakosság tőzsdei részvényeinek állománya 20 milliárd forinttal nőtt a tranzakciók nyomán – miközben az árfolyamesés hatására mintegy 120 milliárd forintos csökkenés történt.

állománya 20 milliárd forinttal nőtt a tranzakciók nyomán – miközben az árfolyamesés hatására mintegy 120 milliárd forintos csökkenés történt. A likvidebb eszközökben tartott megtakarítások (forint- és devizabetét, készpénz) márciusban mind emelkedtek. (4. ábra)

Összességében tehát elmondható, hogy március során a lakosság portfólió-átrendezést hajtott végre. Ennek mértékét a MÁP Plusz jelenléte valamelyest mérsékelte, amely annak ellenére, hogy hosszabb távú befektetés, továbbra is bővülni tudott. Bár az áprilisi MÁP Plusz vásárlásokat a hó végi 2MÁP és PMÁP lejáratok is támogatták, a papír iránti kereslet ezt követően is relatíve magas – heti 30-40 milliárd forinti közötti – szinten stabilizálódott. A nyári hónapokban pedig ismét erősödött az értékesítés, amit a második negyedéves adatok alapján a magas lakossági megtakarítás is támogatott. Ebben szerepet játszhat, hogy a piaci bizonytalanság ellenére a MÁP Plusz a legvonzóbb kockázatmentes hazai befektetési termék maradt.

A MÁP Plusz első évének tapasztalatait elemző utolsó cikkünkben arra fókuszálunk majd, hogy az eddigi tapasztalatok és a legfrissebb trendek milyen tanulságokkal szolgálnak a háztartási megtakarítások, a lakossági állampapír stratégia és a MÁP Plusz jövője szempontjából.

A szerzők, Horváth Dániel és Nyári Orsolya, az MNB munkatársai.

Címlapkép: Getty Images