A Klarnával közvetlenül konkuráló „vedd meg most, fizess később” szolgáltatást indít a Paypal az Egyesült Királyságban – írja a CNBC

A PayPal elsősorban a fizetési rendszereiről híres, de mióta megvette a Bill Me Latert, a hitelezésbe is belekóstoltak.

A most bejelentett szolgáltatás „Pay in 3” néven indul, ez egy újabb változata lesz az Egyesült Államokban már működő „Pay in 4”-nak. Az indulásnak többek közt az az oka, hogy a cég a koronavírus miatt megnövekedett online vásárlási piacból szeretne nagyobb szeletet hasítani.