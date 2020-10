Roche: teljesen irreálisak a várakozások a koronavírus-vakcinával kapcsolatban

Sokan azt remélik, hogy a koronavírus gyógyszerek és vakcinák még az év vége előtt széles körben elérhetővé válnak, de most újabb figyelmeztetés érkezett. A gyógyszergyártók vezetői folyamatosan hűtik a kedélyeket az esetleges vakcinákkal kapcsolatban, és a politikusoknál jóval későbbi időpontokat tartanak reálisnak. Most a Roche vezérigazgatója szólalt meg.

Teljesen elképzelhetetlen, hogy a Covid vakcina széles körben elérhető lesz az év végéig, sőt, a legtöbben csak 2021 második felében juthatnak hozzá, mondta el a Roche vezérigazgatója a Bloomberg TV-n. A vállalatoknak -bár nagy nyomás nehezedik rájuk társadalmi és politikai oldalról is – meg kell bizonyosodniuk az általuk készített vakcina hatásosságáról, és ha meg is van megfelelően tesztelt és hatékony oltóanyag, még a termelést is fel kell futtatniuk.

Itt komoly veszély van, mert ha rossz elvárásokat támasztasz, az emberek csalódni fognak, és feladják… Ha reálisak az elvárásaink, akkor az embereket összehangoltan magad mögött tartod, és megvan a hitelességed, amire vezetőként nagy szükségünk van.

Bár a Roche nem a koronavírus oltáson dolgozik, közvetve mégis kapcsolódik hozzá, a Regeneronnal működnek együtt egy potenciális kezeléssel kapcsolatban.

A járvány berobbanása óta Donal Trump mindvégig optimista volt a vakcinát illetően, de végül október elején el kellett ismernie, hogy valószínűleg csak a november 3-ai választás után engedélyezhetik.

A Novartis vezérigazgatója 2021 végi időpontot említve hasonlóan nyilatkozott múlt hónapban. A Pfizer -amely az egyik legígéretesebb kutatást folytatja- múlt héten jelentette be, hogy november vége előtt nem indítják el a sürgősségi engedélyeztetési folyamatot az Egyesült Államokban.

A gyógyszergyárak figyelmeztetései mellett a már meglévő vakcinát sem választaná mindenki, így a nyájimmunitás elérése nem valószínű akkor sem, ha már rendelkezünk oltóanyaggal a vírus ellen. Végső soron fel kell készülnünk együttmélni a vírussal, még elérhető oltóanyag mellett is, mondta el korábban David Ricks, az Eli Lilly vezérigazgatója.

Címapkép:Felix Dlangamandla/Beeld/Gallo Images via Getty Images