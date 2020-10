Tőzsdézel? Jobb, ha tudod: súlyos ára van az érzelmeknek

A befektetők átlagosan 3%-os hozamtól esnek el érzelmi alapon meghozott befektetési döntéseikkor, ez a veszteség a piaci volatilitás növekedésével csak egyre nő. Jó példa erre a mostani koronavírus-válság – írja a Financial Times.

Egy friss elemezés szerint nem túl bölcs dolog érzelmi alapon befektetési döntést hozni, az adatok legalábbis azt mutatják, hogy a pénztárcánk bánhatja, ha érzelmektől fűtötten fektetünk be. A befektetők átlagosan 3%-os hozamtól esnek el évente amiatt, hogy érzelmi alapon döntenek, de tud ez 6-7%-os veszteségbe is menni nagyon stresszes időszakok esetén – állítja az Oxford Risk elemzése.

A tanulmány kitér arra is, hogy ez a veszteség 6-7%-nál is magasabb lehetett, ha valaki csak részvényekbe fektetett és például a márciusi piaci lejtmenet idején kénytelen volt kitárazni a pozícióiból. A veszteségelkerülés a legtapasztaltabb befektető számára is kockázat – állítják.

Rávilágítanak arra is, hogy mivel a befektetők rosszul érzik magukat, ha olyan eszközt kellene eladniuk, amely éppen rosszul teljesít, hajlamosak megtartani a veszteséges befektetést és inkább attól megszabadulni, amely jó irányba megy. Ez persze nem jó taktika.

A másik nagy hiba, hogy sok befektető túlságosan is a jelenre fókuszál, a hosszú távú képet nem nézi, így a döntését sokszor a rövid távú kényelmetlenség enyhítése vezeti. A befektetők hajlamosak azt hinni, hogy amelyik eszköz a jelenben rosszul teljesít, az a jövőben is rosszul fog (és fordítva), ebből adódnak az olyan helyzetek, hogy egy eszközt magas áron vesznek meg és alacsony szinten adnak el, ez a stratégia éves szinten 1,5-2%-os hozamot tud kitörölni az ember zsebéből, összehasonlítva a buy and hold stratégiával (vedd meg és tartsd).

Ott van mindezek mellett az a döntés is, amikor bizonytalan időkben a befektetők hajlamosak nagyobb arányú készpénzt tartani a portfóliókban. Ez azonban 4-5%-os hozamtól való elesést is eredményezhet éves szinten.

A kutatást elvégzők azt tanácsolják azoknak, akik most lépnének be a tőzsde világába, hogy csak fokozatosan, részletekben fektessenek be, hogy elkerüljék a nagy veszteségeket. Fontos, hogy egy befektetőnek legyen stratégiája és célja beszálláskor és ragaszkodjon is ahhoz. Így elkerülhető, hogy az érzelmek tévútra csalják.

Címlapkép: Getty Images