A környezettudatosságra építő alapot indított a Budapest Alapkezelő

A globális megatrendekre reflektáló NEXT alapcsaládjának új tagját indította el októberben a Budapest Alapkezelő Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap néven. Az újonnan indult alap az alapcsalád két korábbi tagját, a demográfiai változásokra és technológiai szektorra építő alapokat követi, és a környezettudatosság megatrendjére épít. Az alap olyan vállalatokba fektet, amelyek mi ndennapi működésük során kiemelt figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek, elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában - derül ki a Budapest Alapkezelő közleményéből.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Budapest Alapkezelő 2019-ben azzal a céllal hozott létre egy új, tematikus alapcsaládot Budapest NEXT néven, hogy kiaknázza a globális megatrendekben – a demográfiai változások, a technológiai áttörés, a klímaváltozás, a világ gazdasági erőviszonyainak átrendeződése, valamint a gyorsuló urbanizáció – rejlő befektetési potenciált. Ezek mind olyan alapvető és meghatározó változások, megatrendek, amelyek hosszú távon nem csupán az életünkre, hanem a befektetési döntéseinkre is jelentős hatással bírnak. Az alapcsalád tervezett elemeiből először a demográfiai változásokra reflektáló Budapest NEXT Generáció Alap, majd a technológiai szektorra fókuszáló Budapest NEXT Technológia Alap indult el. Előbbi alapban jelenleg 5,3 milliárd, utóbbiban pedig 7,1 milliárd forintot kezelnek.

A környezeti, társadalmi és vállalatirányítási témaköröket integráló és érvényesítő ESG (mozaikszó: Environmental, Social, Governance) szemlélet, valamint az erre építő alapok az elmúlt években a befektetések világában is kifejezetten népszerűvé váltak. Ez a filozófia a pénzügyek területén a zöld hitelektől kezdve a zöld kötvényeken át egészen a részvénybefektetésekig terjed. Hazánkban is egyre több olyan befektető van, akiknél kiemelt cél az elérendő profiton túlmenően, hogy támogassa a környezet fenntarthatóságát a befektetési döntésein keresztül. A Budapest Alapkezelő erre az igényre reagálva indította el legújabb, a környezettudatosság megatrendjére építő Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alapját. Az indulás óta már 1,6 milliárd forintot kezelnek az alapban. A globálisan megfigyelhető trendek alapján a fokozott figyelem, kereslet a hasonló, környezettudatosságot előtérbe helyező termékek iránt tartósan fennmaradhat.

Az új alap olyan vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, amelyek kiemelt figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek mindennapi működésük során, elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, illetve olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő. A részvénybefektetések kiválasztásánál az alap kezelői kiemelt hangsúlyt fektetnek a környezeti faktorra, így olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint a károsanyag-kibocsátás, az alternatív energiahordozók felhasználása, a víz- és hulladékgazdálkodás, a nyersanyagforrások fenntartható kezelése és a klímaváltozás mérséklése.

Kovács Ildikó, a Budapest Alapkezelő elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap három devizában (HUF, EUR, USD) érhető el, és a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázat vállalására hajlandó, elsősorban hosszútávú befektetésekben gondolkodó ügyfeleknek ajánlják - derül ki a közleményből.