Szárnyal az arany, de most gyújthatják csak be a következő rakétát

Az elmúlt évtizedekben két nagy aranypiaci rali is beazonosítható, az első az 1970-es években, a második pedig a 2000-es években zajlott, mindkettő közel egy évtizeden keresztül tartott, és elképesztő árfolyamemelkedéssel járt. Ha abból a két példából indulunk ki, akkor bőven van még tere az aranyár emelkedésének, amit többek között az alacsony kamatkörnyezet, a sok esetben negatív reálkamatok, az inflációs félelmek feléledése, valamint a politikai és geopolitikai feszültségek is támogatnak.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az egyik legjobban teljesítő eszköz az idén

Az arany árfolyama idén már 25 százalékot emelkedett, amivel az egyik legjobban teljesítő eszköz idén a nemesfém, jóval magasabb hozamot lehetett arannyal elérni, mint a szélesebb amerikai részvénypiacot reprezentáló S&P 500-al, vagy akár hosszú amerikai állampapírokkal.

Aranypiaci bika piacok

1970-1980

Az arany a második világháború után előre rögzített árfolyamon közvetlenül dollárra volt váltható, ezt nevezzük az ún. Bretton-Woods-i időszaknak. Az „arany-dollár standard” viszont nem volt tartható, mert a devizák közti meghatározott árfolyamok elvették azt a rugalmasságot az országoktól, hogy szabadon tudják fel- vagy épp leértékelni a saját devizájukat. A rendszer végül 1971-ben szűnt meg, mikor az USA megszüntette a dollár aranyra válthatóságát, és megemelték a dollár árát, ezzel gyakorlatilag dollár leértékelést hajtottak végre.

Az aranystandard megszűnése mellett az árat a 70-es években alapvetően meghatározta az 1973-as olajválság. Az újabb arab-izraeli összetűzés hatására az OPEC arab tagjai bejelentették, hogy felfüggesztik az olajexportot azokba az országokba, amelyek a háborúban Izraelt támogatják. Az olajembargó ezzel az USA mellett a nyugat-európai országokat és Japánt is érintette. A hatás ismert, az elszálló olajár miatt az országok hatalmas inflációval néztek szembe, az Egyesült Államokban az infláció többször is 10 százalék fölé ugrott, de 5 százalék alá csak 1983-ban tudott ereszkedni.

Az aranystandard kivezetése és az inflációs nyomás együttesen új csúcsokra röpítette az arany árát, az 1970-es közel 35 dollárról az 1980-as évek elejére egészen 850 dollárig száguldott a nemesfém árfolyama, amely egészen elképesztő 2300 százalék emelkedésnek felel meg.

2000-2011

A második bikapiac a 2000-es évekhez köthető, mikor Bush elnök szándékosan gyengítette a dollárt az ország versenyképesebbé tételéhez, majd a 2008-as válságban az amerikai jegybank új fegyvert vetett be. A mennyiségi lazítás keretében dollárt „öntött” a piacra, első körben repo-ügyletek keretében a kereskedelmi bankoknak, majd amerikai állampapírvásárlásba kezdett. Szükséges is volt, hiszen a dollár, a világ vezető devizájára óriási igény volt, főleg egy válságban, mivel világ hiteleit is ebben törlesztették. Mindenhez dollárra volt szükség, az olajkereskedelem és a világkereskedelem nagyobb része dollár elszámolás alapú, így megfelelő beavatkozás nélkül deflációs nyomás alá kerülhetett volna a gazdaság. Ben Bernanke, a Fed akkori elnöke úgy döntött, hogy drasztikusan megnöveli a pénzkínálatot, ezzel stabilizálni tudja a gazdaságot. Bernanke egyébként részletesen tanulmányozta a 1929-33-as világgazdasági válságot, és arra jutott, hogy a válságban a fogyasztás csökkenése miatt természetes módon lecsökkenő pénzmultiplikátor miatt fellépő deflációs nyomás negatív spirálba lökné a gazdaságot, erre a kihívásra a pénzmennyiség növelésével válaszolt.

A pénzkínálat növekedése és nyomán fellépő inflációs félelmek és a negatív reálkamatok együttesen újra óriási teret adtak az arany erősödésének. Az arany a 2000-es évek elejei 255 dollárról egészen 1895 dollárig növekedett, vagyis 640 százalékkal került feljebb.

Merre tovább arany?

Ha megnézzük az eddigi 2 bikapiacot az arany piacán, akkor látható, hogy mindkettőben jelentősen emelkedett az arany ára, a 70-es évek ralijában 2300, míg a 2000-es években 640 százalék emelkedést láthatunk. Jelenleg, ha 2015-től vizsgáljuk a piacot, akkor közel 100 százalék emelkedésnél járunk, míg, ha a 2018 szeptemberi 1200 dolláros árat vesszük figyelembe, akkor az elmúlt közel 2 évben 70 százalékot száguldott az arany.

Ez a korábbi két bikapiachoz képest elég kis emelkedésnek mondható, és bár az infláció réme most nem fenyeget, és az elemzők nem számítanak olyan óriási hatásra, mint az aranystandard kivezetése, azért még bőven lehet tér további emelkedésre. Márpedig több tényező is támogatja az arany további felértékelődését:

Ha az infláció most nem is jelentős, a kamatszintek 0 közeli tartományban mozognak. A Fed jelzései alapján a negatív reálkamat 2023-ig legalább fennmaradhat, mivel addig nem számíthatunk kamatemelésre, sőt. A Fed az elmúlt időszakban módosította az inflációs követési rendszerét, a 2 százalékos inflációs cél elérése sem jelent automatikus kamatemelést, mert a kommunikáció szerint az pénzromlás átmenetileg a meghatározott 2százalékos cél fölé is emelkedhet. A reálkamatok negatív tartományban vannak, amelyek a historikus tapasztalatok alapján segítik az arany felértékelődését.

Az arany jellemzően inflációs környezetben teljesít jól, és bár egyelőre világszerte mérsékelt az infláció, a világ jegybankjai a gazdaság kilábalását támogatandó, vélhetően tartósan alacsonyan tartják a kamatokat, ami a későbbi gazdasági növekedés időszakában megteremti a lehetőségét a megugró inflációnak, ezt is árazhatják a befektetők az arany piacán.

Általánosságban igaz, hogy az alacsony kamatkörnyezetben a befektetőknek ki kell mozdulniuk a komfortzónájukból, mivel állampapírba fektetve értelmezhető hozamot nem lehet elérni, ezért kockázatosabb eszközük, például a nyersanyagok felé kell elmozdulniuk.

Az arany tartásának alternatíva költsége kifejezetten alacsony. A befektetők minimális hozamról mondanak le, ha aranyat is választanak, az S&P 500 tőzsdeindex átlagos osztalékhozama jelenleg 2 százalék alatt tartózkodik.

Az arany iránti kereslet folyamatosan emelkedik, részben az ETF-ek népszerűsége miatt, a 2000-es évek közepi gyakorlatilag nulla szintről mostanra 3400 tonna közelébe emelkedett a tőzsdén kereskedett alapok mögötti fizikai arany mennyisége.

A 2020-as év és a koronaválság új időszakot nyitott a Fed politikájában, a mérlegfőösszeget megemelték és újra pénzzel árasztották el a piacokat, de most már szóba került direkt részvénypiaci ETF vásárlás is az eddigi repo és állampapírvásárlás mellé. A többi jegybank is újabb és újabb stimulusokkal próbálja fűteni a gazdaságot, ami mind a tőzsdén, mind az egyéb nemesfémek piacán meglátszik. Tehát, most azt látjuk, hogy ugyanannyi reálgazdasági árura, szolgáltatásra több és több pénz áll rendelkezésre, a pénzmennyiség változása mellett a fizikai összvagyon nem változik ilyen ütemben. És mert aranyat, ezüstöt, olajat és egyéb nyersanyagot, gyártókapacitást nem lehet „nyomtatni”, így valós félelem egy esetleges inflációs robbanás.

A politikai és geopolitikia feszültségek is a biztos fedezéknek gondolt arany árfolyamának emelkedése felé hatnak, ilyen fontos esemény az aerikai elnökválasztás, az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus, a Brexit, és több, súlyos katonai konfliktus, mint az Azerbajdzsán és Örményország közötti karabahi háború.

Az első nagy bikapiac több, mint 10 évig tartott, és ez idő alatt az árfolyam 2300 százalékkal került feljebb, míg a második nagyobb bikapiac hasonlóan nagyon hosszan, majd 4000 napig tartott, ez alkalommal 640 százalékot száguldott az árfolyam.

Sok piaci szereplő szerint az elmúlt hónapokban a harmadik nagy aranypiaci rali kezdődött, de annak még csak az elején járunk, és további komoly emelkedés jöhet az arany piacán.

Mit mutat a technika?

Az arany a mindenkori csúcsát idén augusztus végén érte el. A további emelkedés egyik gátja az volt, hogy a havi grafikonon régen látott túlvettség alakult ki. A korrekció emiatt kezdődött meg, azonban az emelkedő trend továbbra sem sérült. Napi grafikon a következő szinteket érdemes figyelni:

1860 dolláron található egy támasz, ami a 23,6 százalékos Fibonacci szintnek felel meg. Ez nagyjából ott van, ahova idén szeptember végén esett az árfolyam, és sikerrel fogta meg az esést.

Ellenállás a korábbi lokális csúcs, amely 1980 dollár környékén húzodik, ebben a zónában épített bázist az árfolyam idén júliusban.

Címlapkép:Fairfax Media via Getty Images via Getty Images