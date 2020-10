Aegon: megállíthatatlanul terjed a koronavírus

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus megállíthatatlanul terjedt októberben is, elérve a politikai vezetés legfelsőbb köreit is. Mint kiderült, Donald Trump amerikai elnök és közvetlen családja is megfertőződött a vírussal. Sajnos a betegség nem változtatta meg a mentalitását a járvánnyal kapcsolatban. Miután megkapta a lehető legjobb kezelést a világon, 3 nap múlva kijött a korházból és folytatta az elnök választási kampányát. Most már azt is hangoztatta, hogy az amerikai embereknek nem kell félni a korona vírustól, hiszen Ő és családja is átesett rajta és nem történt komolyabb bajuk. Ezt a nyilatkozatát sokan nem vették jó néven, hiszen az emberek nagy része nem kaphatja meg azt az orvosi ellátást, ami az amerikai elnöknek jár. Sajnos az amerikai lakosok az elnök nyilatkozatai után még mindig nem veszi komolyan, hogy ez egy veszélyes betegséggé tud alakulni. Az új megbetegedések már szinte mindenhol magasabbak a tavaszi számoknál, és ennek arányában a halálozási arány is nő. Sajnos a ”vírus fáradtság” kezd elhatalmasodni a lakosságon, és már nem veszik annyira komolyan a megszorításokat, mint tavasszal. Ennek az lehet az eredménye, hogy újra le kell zárni a gazdaság bizonyos szektorait. Az egyetlen megoldás a vakcina mielőbbi előállítása lenne, de ez még jó esetben is csak jövő tavasszal várható.

Az amerikai gazdasági adatok javultak októberben. A vártnál jobb lett szeptemberi ISM nem-feldolgozóipari index, amely a szolgáltató szektor bővülésének javulását vetíti előre a továbbra sem egyszerű járványügyi helyzet ellenére. De természetesen a gazdaság további javulása attól függ, hogy a következő gazdasági mentőcsomagot jóvá hagyja-e az amerikai törvényhozás. A közelgő választások miatt sajnos erre már szinte nulla esély van, a politikai játszmák megnyerése fontosabb lett, mint a gazdaság megsegítése.

Európa ugyanúgy szenved a járvány 2. hullámától, mint az U.S.A. Németországban a november vendéglátó és szórakoztatóipar nélkül telik majd el, miközben Macron francia elnök a járvány vártnál sokkal gyorsabb terjedése miatt a tavaszihoz hasonló, bár az iskolákat nyitva tartó lezárásról döntött. A romló járványhelyzet árnyékában 77,4-ről 65,1-re zuhant vissza a német hangulatindex várakozásokat felölelő alindexe, messze elmaradva a várt 72-től. Német ipari termelési adatok jelenleg mintegy 11 százalékkal vannak a válság előtti szintek alatt. Az előrejelzések szerint itt is lassabb lehet a talpra állás, amelynek dinamikáját alapvetően meghatározza a második hullám miatt bevezetendő korlátozások.A kínai gazdaság 4,9 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben év/év alapon, masszívan felülteljesítve más régiókat, bár az elemzők ennél is többet, 5,2 százalékot vártak. A szeptemberi ipari termelés 6,9 százalékkal, a kiskereskedelmi értékesítés pedig 3,3 százalékkal bővült szeptemberben az előző évi adathoz képest, mindkettő a vártnál magasabb érték. Erős lett a Caixin/Markit szolgáltató szektor PMI szeptemberi értéke, az 54,8 szép gazdasági expanziót mutat. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kínai gazdaság már túltette magát a vírus okozta gazdasági nehézségeken, és újra elkezdett növekedni.A korona vírus Magyarországon is kontroláltalanul terjed. A korábban beharangozott gazdaság élénkítő csomagból még semmi nem valósult meg, és a forint nagyon jól mutatja a gazdaság sebezhetőségét. Bár regionális devizákhoz képest nem gyengült a hazai fizető eszköz, de az euróhoz viszonyítva nagyon közel van a márciusi mélyponthoz.

A modell portfoliónkon októberben nem változtattunk. Szeretnék először látni, hogy hogyan alakul az amerikai elnök választás mielőtt bármiféle változtatást eszközölünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.