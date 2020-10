Diófa: Mikulás-ralit hozhat az amerikai elnökválasztás

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Amennyiben a pandémiás helyzet is kedvezően alakul bízhatunk egy év végi Mikulás-raliban. Európában októberben indult gyorsuló emelkedésnek a koronavírus fertőzések száma, így a hónap végén a kormányzatok kénytelenek voltak ismét elrendelni a márciusi gazdasági leállítás rémképét megidéző részleges lezárásokat. Az eurózóna két legnagyobb országában, Franciaországban és Németországban a szabadidős tevékenységeket és a vendéglátóipart érintő korlátozó intézkedéseket hoztak a hónap végén.

A járványhelyzet megtépázta a tőzsdei teljesítményeket. Október elejére az egy hónappal korábbi történelmi csúcsok közelébe emelkedtek az amerikai részvénypiaci indexek, ahonnan több kedvezőtlen esemény együttes hatására esésbe kezdtek a piacok, annak ellenére, hogy az amerikai vállalatok többsége a várakozásokat meghaladó eredményekkel pozitív meglepetést okozott. Az európai részvénypiacoknak nem sikerült az amerikaihoz hasonló teljesítmény. Az Eurostoxx50 index messze elmarad a korábbi történelmi magasságoktól, de a februári lokális csúcshoz képest is 10%-kal alacsonyabb szintről fordult délnek az index a gyorsan romló egészségügyi helyzet miatt.

A több ezer milliárd dollár és euró értékű monetáris és fiskális ösztönzők hatására a nyári hónapokban V-alakú gazdasági visszazárkózást mutató konjunktúrakilátásokat ismét beárnyékolta a lezárások lehetséges negatív hatásai okozta pesszimizmus, a befektetők elkezdtek aggódni a korlátozások következtében visszaeső gazdasági aktivitás miatt. A hangulatot az újabb amerikai ösztönzőcsomaggal kapcsolatos politikai tárgyalások elakadása is rontotta, a kormányzatnak és a törvényhozásnak ugyanis nem sikerült megállapodni a gazdasági élénkítőcsomagról, így annak bejelentésére várhatóan már csak a november 6-i elnökválasztást követően kerülhet sor, ami amúgy is neuralgikus mérföldkőnek számít a tőkepiacokon. Egy héttel a választások előtt a demokrata jelölt tűnik befutónak a jelenlegi republikánus Donald Trumppal szemben, de továbbra is sok a billegő állam, és a rejtőzködő szavazók miatt nem zárható ki a jelenlegi elnök 2016-os választásokhoz hasonló meglepetésgyőzelme sem. A választások a jelenlegi törvényhozási berendezkedést is átrajzolhatják, és akár a szenátusban is többségbe kerülhet a Demokrata párt, ami nem csak a külpolitikában (USA-Kína), de a gazdasági ösztönzőkben is változásokat hozhat.

A monetáris politikában viszont nem várható változás a következő időszakban, de a fiskális ösztönzők szükségességében is egyetértenek a felek, csak a súlypontokban lehet eltolódás a választásokat követően. A pénzbőség és a gazdaság stimulálása, a költségvetés monetáris finanszírozása folytatódik az USA-ban és Európában is. A core (USD, EUR) kamat- és hozamkörnyezet alacsony marad, a jegybanki kötvényvásárlások biztosította likviditásbőség támasztja a hozamvadászatot, a kockázatos eszközök iránti keresletet.

Portfóliónkban az európai egészségügyi helyzet kedvezőtlen alakulása miatt egyelőre alacsony/óvatos részvénypiaci kitettséget tartunk. A fejlett piacok esetében az amerikai részvényeket felülsúlyozzuk a gyengébben teljesítő eurózóna részvényekkel szemben. A járvány által kevésbé érintett ázsiai régió továbbra is magasabb súlyt kap, és attraktív értékeltsége miatt kisebb régiós részvénykitettséget is tartunk. A nagyobb korrekciókban célszerű lehet a részvénypiaci kitettség további emelése, hiszen amennyiben javul a pandémiás helyzet, az amerikai elnökválasztást követően mérséklődő politikai bizonytalanság is támaszt, lendületet adhat a részvénypiacoknak. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.