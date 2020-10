Durva csapkodás jön most a tőzsdéken, de jól is kijöhetünk belőle

Durvának ígérkezik a koronavírus második hulláma, mindenhol a világon dőlnek a fertőzöttségi rekordok, ráadásul a nyakunkon van egy bizonytalan amerikai elnökválasztás is. A magyar alapokat kezelő profi befektetők úgy látják, az események miatt jöhetnek még szakadások az értékpapír-piacokon, de nem érdemes pánikolnunk, jövőre kezdetét veheti a kilábalás. A legtöbb szakember úgy látja, érdemes a piaci megingások által kreált beszállási pontokat óvatosan kihasználni, de persze olyan szakértő is akad, aki most távol tartaná magát a részvényektől.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Sok a bizonytalanság, de pánikra semmi ok

Októberben egyértelműen fölerősödött a koronavírus terjedése, az intézkedésekkel kapcsolatos félelmek, várakozások mozgatták ebben a hónapban is az értékpapír-piacokat. A nyakunkon van ráadásul az amerikai elnökválasztás is, ami igencsak szoros küzdelemnek ígérkezik.

A legtöbb profi befektető bizonytalan a választások kimenetelét illetően. Abban viszont a legtöbbjük biztos, hogy az újabb koronavírus-mentőcsomagot most már nem fogják áttolni a kongresszuson november 3-ig, pedig erre egyre nagyobb szükség van. Vannak, akik Bident látják esélyesebbnek, viszont megjegyzik: sok a bizonytalan tényező, a demokrata politikus közel sem biztos befutó.

Akad olyan szakértő, aki a jövő évre koncentrál, és úgy látja, 2021-ben nagy visszapattanás lehet. Az idei év viszont elég cudar GDP-adatokat hoz majd, Európa lehet a járvány nagy vesztese.

A járvánnyal kapcsolatosan egyébként többnyire szkeptikusak a profi befektetők: bár úgy látják, valószínűleg nem lesznek olyan átfogó korlátozások, mint az első hullám során, a második hullám a téli időszak miatt durvább és hosszabb lesz, mint az első. Van viszont olyan szakember is, aki úgy véli, a korlátozások, a fejlettebb gyógyszerek és a vakcina rövidesen eredményt fognak hozni.

Vannak olyan profi befektetők, akik inkább most kivárnak, úgy látják, az amerikai elnökválasztások előtt nem érdemes mozgatni a befektetéseiket. Más szakemberek már most, óvatosan részvényeket vásárolnának, felkészülve a 2021-re várt ralira. Van, aki már az év vége előtt Mikulásralit vár. Többen is megjegyzik: a pánikeladásokat érdemes lehet a kockázati kitettség növelésére használni. Olyan szakember is akad, aki a növekvő kockázatok miatt úgy látja, inkább jobb szép lassan kiszállni a részvényekből.

Nézzük a mintaportfóliókat!

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókon most enyhe elmozdulás látszik a kockázatosabb eszközök felé, míg pénzpiaci és kötvénykitettségét inkább leépítette a legtöbb befektető.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget viszont továbbra is pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután hedge fundokban / abszolút hozamú alapokban, majd hazai kötvényekben.

Az elmúlt hónapokhoz képest nagy ugrás figyelhető meg a részvénykitettség súlyában.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

