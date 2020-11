A Palantir kezébe kerülhetnek a telefonok GPS adatai

Az Egyesült Királyság kormánya koronavírus kontaktkutatáshoz fontolgatja a Palantir amerikai adatelemző cég szoftverének használatát - adta hírül a Bloomberg és a Financial Times névtelen forrásokra hivatkozva. Állítólag a tisztviselők tárgyalnak arról, hogy a Palantir Foundry szoftverét használnák az érzékeny kontakt követési adatok kezeléséhez, miután az Excel adatbázis kezelője elérte a határait, és a táblázatot nem sikerült frissíteni.

A kormányok különböző sikerrel vetettek be kontaktkutató szoftvereket a világban. A dél koreai vagy kínai hatóságok ezzel a módszerrel sikeresen fékezték meg a járványt. Az alkalmazásokat úgy tervezték, hogy figyelmeztessék a felhasználókat, ha szoros kapcsolatban álltak egy pozitív tesztet produkáló személlyel. Az Egyesült Királyság alkalmazásának nem sikerült megoldani ezt a feladatot, mert állítólag rossz küszöbértékek lettek beállítva, miközben az applikáció hamis riasztásokat küldött az embereknek.

Itt került képbe a Palantir, amelynek szoftveres megoldásairól az a hír terjedt el, hogy „mindent tud rólad”, és a kormányzati felügyeleti szervek a világ minden táján kémkedésre használják.

Az Egyesült Királyságban is tudják, hogy ez érzékeny terület, a Department of Health and Social Care szóvivője újságírói kérdésre azt nyilatkozta, hogy „(a hivatal) elkötelezett a legmagasabb etikai és adatkezelési normák mellett… a személyes adatokat csak azok láthatják, akiknek feltétlen szükségük van rá a fertőzés nyomonkövetéséhez”

A Palantir nem kommentálta az értesülést.

A 2003-ban alapított céget szeptember végén vezették a tőzsdére, a vállalat részvényeit 10 dollár környékén lehetett jegyezni a kereskedés korai szakaszában, végül 9,5 dolláron zárt az árfolyam. Csak a záróárral számolva a társaság kapitalizációja 20 milliárd dollárra rúgott.

Az eltelt időben a cég árfolyama 9-11 dollár között ingadozott, tegnap 10,5 dolláros zárt, a válallat árfolyama a tőzsdei nyitást megelőző kereskedésben közel 2,3 százalékkal emelkedik.

Címlapkép:Peter Macdiarmid/Getty Images