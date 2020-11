KÖZELEBB - a kortárs üvegművészethez I. rész

Az üveg egy igazán varázslatos anyag, aminek hazánkban mindig is nagy tehetségű művelői voltak, gondoljunk csak a templomok és a reprezentatív épületek színes üvegablakaira. Róth Miksa nevét is mindenki ismeri. Méltán elismert a századforduló üvegművészete, ám a világ halad, szép lassan a klasszikus felől a kortárs irányába fordul az érdeklődés, aminek tanúi lehettünk az elmúlt években a képzőművészet minden ágában. Modern lakásokba modern műtárgyakat szeretnek betenni. Így van ez az üveg műtárgyak esetében is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Felnőtt egy olyan korosztály, amely akár dekorációs célra, akár befeketésként (mert már ilyen is van) modern üveget keres. És Magyarországon beérett egy olyan üvegművész-generáció, amely képzőművész igénnyel és gondolatisággal alkot, technikai tudása világszínvonalú, hozzáállása pedig professzionális. Jelentős nemzetközi díjakkal ismerik el e generáció munkáit, az üvegművészettel foglalkozó nagy múzeumok (például a Victoria & Albert, Corning Museum of Glass, Kunstpalast Düsseldorf) érdeklődését is felkeltették. E művek a világ vezető galériáiban is jelen vannak Európán kívül is, többek között Japánban és az Egyesült Államokban is.

Kortárs üvegben bőven van miből válogatnunk, ezért a magyar üvegművészeket egy sorozat keretében mutatjuk be.

Bohus Zoltán (1941-2017)

A Nemzet Művésze, Kossuth-díjas magyar szobrászművész, üvegtervező és tanár. A kortárs magyar üvegművészet iskolateremtő alkotója, nemzetközi jelentőségű üvegszobrász, az utána következő nemzedékek mentora, nemzetközi üvegművészeti szimpozionok mestere, állandó meghívott előadója és oktatója volt. Tanított a MOME-n, és egész pályája során kulcsfontosságú szerepet töltött be a hazai üvegművészet alakulásában. Hidegen megmunkált, ragasztott és csiszolt üvegtárgyakat készített, amelyeknél kihangsúlyozta az anyag áttetszőségét.

Sarki fény (1995) / Northern Light

29,5x43x16.5cm

hideg üveg technika, ragasztott, csiszolt, polírozott sík üveglapok

Lugossy Mária (1950-2012)

​Lugossy Mária művei a születés, az élet és a halál kérdéseit boncolgatják női nézőpontból. A laminált üveg technika harmóniában van a gondolattal, az emlékekkel, amelyek a műveket éltetik. Az üveg rétegei a geológiai eróziót idézik, a felhasznált anyagok - a kő, az acél, a bronz, az üveg -, a szobrászi kifejezést segítik. Műveiben egyszerre jelenik meg az üveg kettős természete, törékenysége és időtállósága. A dualizmus egész életművére jellemző, erőszak és szeretet, szenvedés és remény, emlék és feledés, élet és halál egyszerre jelennek meg. Szobrai tele vannak érzelmekkel, szenvedésekkel, mégis reményt adnak. A legtöbb nemzetközi díjat elnyert kortárs magyar üvegszobrász-művész, akinek a világ legjelentősebb közgyűjteményei őrzik alkotásait (válogatás): Musée du Louvre, British Museum, Victoria & Albert Museum, Corning Museum of Glass, Kunstpalast Düsseldorf, Suntory Museum Tokyo, Rijksmuseum Amsterdam, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Museum of Art Toyamura, MUDAC – Svájc.

Meditáció II. (2006)

25x40x20 cm

bronzöntvény az alkotó, Lugossy Mária fejéről, sík üveglapok összeragasztva

Lukácsi László (1961-)

Üvegszobrász, közel 40 éve a pályán. Tükrökből, színes síküvegekből,

hallatlan precizitással építi fel műveit. Természet ihlette szobraival Japántól Európán

át az USA-ig a legnagyobb szakmai díjakat nyerte sorra, független zsűrik és a közönség által megítélve. Alkotásai megtalálhatók a nemzetközi magán- és publikus gyűjteményekben is a V&A Múzeumtól a Corning Museum of Glass-ig (New York). Az MMA egyik legfiatalabb rendes tagja.

Legyező (2020)

Borbás Dorka (1967-)

30 éve aktív, szabadúszó üvegművész-designer. Munkássága az exkluzív üvegdíjaktól az építészeti megbízásokon át a köztéri szobrok kivitelezéséig terjed.

Innovatív, számtalan technológiát alkalmazó művész. Egyik legutóbbi köztéri szobra az ORIGO, mely a piliscsabai, Makovecz-féle Avicenna parkjában áll.

Borbás Dorka: OrigO, Iosephinum, Avicenna park, Piliscsaba, 2019

Borkovics Péter (1971-)

Munkáit idén nyáron Bullás József festményeivel együtt, Fényrétegek címmel a Veszprémi Művészetek Házában lehetett látni.

1971-ben született Salgótarjánban, 1995-ben végzett az Iparművészeti Főiskolán, mestere volt többek között Bohus Zoltán. Azért kezdett üveggel foglalkozni, mert lenyűgözte a folyékony üveg és az, hogy mennyi technikai tudás, trükk kell egy tárgy elkészüléséhez. Genezis című alkotása a teremtésről szól, a sötétség és a világosság, a föld és a víz elkülönüléséről, a belső forgás pedig az időt jelképezi. Ő maga így vall a Genezis sorozatról: „A doktori témám és a mestermunka -sorozat egyik darabja. Egyesíti azt a világképet, amit magamban felépítettem, azzal a 3 évtizedes szakmai tapasztalattal, ami a közelébe vitt. Egy általam kifejlesztett technika a fizikai alapja az üvegmunkámnak. A gondolati háttere pedig az, ahogyan a körülöttem kavargó világot gyermekként felfedeztem, és alkotóként szisztematikusan vizsgálok. Az alkotás folyamata egy speciális eljárás, ahogyan az üvegalakítás körülményeit megteremtem, és egy adott pillanatban, tevőlegesen is beavatkozok a rendszerbe. Ez az irányított esetlegesség, üvegbe zárt gesztus.”

Borkovics Péter: Genezis-Chaos

Forrás: műtárgy.com, Jankó Judit