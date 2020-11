Megmenekültek az életbiztosítások a legrosszabbtól, de az ügynököknek most nem könnyű

A koronavírus miatti lezárások ellenére 7%-kal nőtt az első félévben a független magyar biztosításközvetítők jutalékbevétele. Az MNB friss adataiból arra lehet következtetni, hogy az életbiztosítási piac általunk is többször megírt tavaszi jó teljesítménye mögött azonban nem az értékesítések felpörgése áll (a rendszeres életbiztosítások új szerzései ugyanis jócskán visszaestek), hanem nagy valószínűleggel a visszaváltások kerülése, a lakosság óvatossága. Úgy néz ki, a biztosításközvetítők számára a járvány neheze még hátra van: az újabb lezárások mellett a kata-szabályok januári változása is ront a helyzetükön.

Közzétette pénteken az MNB a független magyar biztosításközvetítők idei első féléves, illetve egyes tavalyi statisztikáit. Az első félévben 418-ról 411-re csökkent az alkuszként és többes ügynökként működő cégek száma, a tíz évvel ezelőtti 500-as csúcshoz képest pedig 18%-os visszaesés látható, szűkül tehát a piac a szereplők darabszáma alapján. (A függő ügynököket, akik a biztosítások szintén jelentős részét értékesítik, nem tartalmazza a statisztika.)

Ennél talán érdekesebb a jutalékbevételek alakulása: az idei első félévben 7%-os növekedéssel 45,8 milliárd forintnyi bevételt generáltak a biztosításközvetítők, mint egy évvel korábban, ezen belül az életbiztosításoknál 6%-os visszaesés következett be, a nem-életbiztosításoknál viszont a koronavírus és a lezárások ellenére 12%-kal növekedtek a cégek, bevételeik 76%-át így a nem-életbiztosítások adták (a függő ügynököknél jóval kisebb lehet ez az arány).

Az életbiztosítási jutalékbevételek 6%-os visszaesése annak fényében lehet talán meglepő, hogy korábbi cikkeinkben a nettó tranzakciók 10 éve nem látott második negyedéves csúcsáról számoltunk be a teljes életbiztosítási piacon: az MNB adatai szerint 24 milliárd forinttal több áramlott életbiztosításokba március és június vége között, mint amennyit felvettek belőlük a háztartások. Ennek persze lehet az is a magyarázata, hogy a függő ügynökök sokkal jobban teljesítettek a függetlenek említett átlagánál a lezárások idején, mi azonban sokkal inkább arra gyanakszunk, amit több biztosítóvezető is megerősített már: a válság első hullámában felerősödött a tartalékolási motivációi, és kevesebben váltották vissza életbiztosításiakat, mint máskor.