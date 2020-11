NN: családok százezrei védtelenek, több ösztönző kell az öngondoskodás erősítésére

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Családok tíz- és százezrei vonják most le a koronavírus-válság tapasztalatait, és érzik magukat védtelennek. Ennek tanulságaként nőni fog az öngondoskodás jelentősége a következő években, de azért is, mert sereghajtók vagyunk a hozzánk fejlettségben közelebb álló országokhoz képest. Ehhez az állami ösztönzők erősítésére is szükség lesz – véli Baranyai Dávid, az NN Biztosító igazgatósági tagja, megbízott vezérigazgatója, aki a Portfolio Öngondoskodás 2020 konferenciáján tartott a témáról előadást.