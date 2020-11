Százmilliárdokat tőzsdéztek el idén a magyarok

Egyre biztosabban rajzolódik ki, hogy hiába tesznek havi szinten több tízmilliárdot a magyar háztartások részvényekbe, többségében nem tudják elkapni az irányt: az MNB friss adatai szerint június óta nem nyert részvénybefektetésein a magyar lakosság, sőt, az egész évet tekintve már több mint 200 milliárd a mínusz.

Szeretnéd tudni, milyen jó befektetési lehetőségeket látnak a profik? Akkor jelentkezz be te is a Portfolio kedd délutáni lakossági online rendezvényére, akár ingyen!

Kijöttek az MNB friss értékpapír statisztikái, amelyekből kiderül, hogy szeptemberben is vesztett a magyar lakosság részvénybefektetésein. Az adatokat nézve igazából június óta nem volt pozitív hozam a háztartások részvényállományán, annak ellenére, hogy a kereslet töretlen, a tavaszi részvényvásárlási láz továbbra is tart, havi szinte több tízmilliárd forinttal szállnak be a tőzsdékre a magyarok.

Idén eddig összesen már közel 183 milliárd forintot tettek részvényekbe a magyarok, a befektetéseken elért veszteség viszont már közelíti a 212 milliárdot. Tavaly egész évben 50 milliárdnyi friss tőkebeáramlás volt részvényekbe, ezeken viszont közel 80 milliárdnyi hozamot nyertek a befektetők.

A részvények mellett a másik két nagyobb befektetési kategóriának, az állampapíroknak és a befektetési alapoknak is jól ment a szeptember: állampapírokba közel 124 milliárd, befektetési alapokba több mint 27 milliárd forint áramlott.

Ezzel állampapírba idén szeptember végével bezárólag közel 690 milliárdnyi, befektetési alapokba 3,3 milliárdnyi nettó tőke érkezett. A befektetési alapoknak ezzel szeptemberre sikerült ledolgozniuk a koronavírus miatti tavaszi tőkekivonás hatását.

A magyar háztartások szeptember végével bezárólag 8734 milliárd forintot tartottak állampapírban az MNB adati szerint, ami azt jelenti, hogy az idei első kilenc hónapban 686 milliárddal bővült a lakosság állampapír-megtakarítása.

Befektetési alapokban szeptember végén 3726 milliárd forint volt, ami idén eddig 189 milliárd forintos állománycsökkenést jelent. Hiába lett tehát pozitív a tőkeáramlások egyenlege, a tavasszal elszenvedett hozamveszteségeket még nem heverte ki a szektor.

Részvényekben szeptember végén 664 milliárd forint volt, ami az idei jelentősebb hozamveszteségek miatt egyelőre közel 30 milliárdos állománycsökkenést jelent tavaly év végéhez képest.

A befektetési alapok közül idén eddig a vegyes alapokban nőtt leginkább a lakossági megtakarítások nagysága, összesen 32 milliárddal. Őket a részvényalapok követik közel 27 milliárddal, majd a kötvényalapok 10 milliárddal (vélhetően a származtatott alapokban vannak benne az abszolút hozamú alapok is). A származtatott alapok idei eddigi egyenlege 108 milliárdos visszaesés, az ingatlanalapokban kezelt lakossági vagyon pedig most ért vissza arra a szintre, ahol tavaly év végén volt.

Címlapkép: Getty Images