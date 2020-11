Ezek a vállalatok és befektetések lehetnek a vakcina győztesei és vesztesei

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hétfőn jelentette be a Pfizer-BioNTech a koronavírus vakcina fejlesztésének 3. fázisú teszteredményét, amelyben közel 90 százalékos hatékonyságról számoltak be. A piacok száguldottak, és bár tegnap korrekciót láthattunk, még mindig lehet tér az emelkedésre. Az eddig magasan felülteljesítő szektorok és befektetési instrumentumok most alulteljeítővé válhatnak, és a befektetők a tőkéjüket ciklikus részvényekbe csoportosíthatják át. A vakcinafejlesztő és egyéb biotechnológiai cégek közt is várhatóan át fog rendeződni a kép, és az oltóanyag engedélyezésével megnyílhat az út az mRNS technológia használata előtt.