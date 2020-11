Hihetetlen az Amazon, most a vényköteles gyógyszerek piacára lép be

Az Amazon beszáll a vényköteles gyógyszerek házhozszállításába is. A vállalat még 2017-ben vásárolta meg a PillPack online gyógyszertárát, amellyel azonban nem tudott áttörést elérni az iparágban. Az Amazon már régebb óta tervezi a beszállást a gyógyszer-kiskereskedelembe, azonban eddig szabályozói okokból nem tudott saját weboldalán vényköteles gyógyszereket árusítani.

Az e-kereskedelmi óriás ma mutatta be az Amazon Pharmacy nevű webhelyet és mobilalkalmazást, amellyel az emberek az egészségbiztosításuk használata mellett is tudnak gyógyszert rendelni. Azok a Prime felhasználók, akik nem használják a biztosításukat, jogosultak a generikus és más gyógyszerek kedvezményes áron történő megvásárlására.

Az elemzők már régóta várták, hogy a cég nagyobb szeletet hasít ki magának az egészségiparból, hiszen a digitális csatornák és logisztikai képességei által hatékonyan tudna működni az évi közel 4 000 milliárd dolláros iparágban.

A vállalat a PillPack felvásárlásával már próbált meghatározó szereplővé válni a gyógyszer-kiskereskedők között, ez eddig azonban sikertelen volt.

A mai bejelentés az első alkalom, hogy a vásárlók vényköteles gyógyszereket rendelhetnek közvetlenül az Amazon.com-ról, korábban a PillPack oldalára irányították őket. Az integrált gyógyszertár megszünteti az Amazon eddigi hiányosságát, hogy vényköteles gyógyszert tudjon csomagként küldeni.

Az Amazonon belül látszik a biztosítással támogatott és biztosítás nélküli ár is, így a fogyasztók számára teljes átláthatóságot biztosít, mely akár megváltoztathatja az ellátási láncot.

Az Amazon Pharmacyt úgy alakítottuk ki, hogy a vásárlókat helyezzük előtérbe, ezzel az Amazon hűséges fogyasztóit kiszolgáljuk egy olyan iparágban, ami időnként zavaró és frusztráló tud lenni.

- mondta el TJ Parker, az Amazon Pharmacy alelnöke és a PillPack társalapítója.

Az Amazon eddig is komoly nyomást helyezett a hagyományos gyógyszertárláncokra, amelyek integrált működési modellt vettek fel. A CVS még 2018-ban vette meg az Aetna biztosítót 68 milliárd dollárért, a Walgreens számos partnertevékenységet folytat, hogy olyan termékek is a boltjai polcára kerüljenek, mint élelmiszer vagy mobiltelefonok. Sőt, a Walgreens-nek olyan tervei is vannak, hogy orvosi rendelőket építtet be az üzleteibe, így egy integrált szolgáltatással próbálja a piaci részesedését megőrizni.

Az Amazon piacra lépése nem garantálja a piac letarolását. A gyógyszertárláncokat üzemeltető cégek régóta azon a véleményen vannak, hogy a betegek inkább a személyes vásárlást preferálják, már csak a közvetlen gyógyszerésszel történő találkozás miatt. Az Amazon ezt az élményt próbálja digitálisan „újrateremteni”.

Bár egyelőre csak egy induló szolgáltatásról van szó, a gyógyszertárláncok részvényei érzékenyen reagáltak a bejelentésre.

A CVS a nyitás előtti kereskedésben közel 8 százalékkal,

a Walgreens 10 százalékkal,

míg a Rite Aid 12,3 százalékkal került lejjebb.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója a Prime tagsági előfizetést helyezte a központba vállalat stratégiájában, hogy állandó és lojális vásárlói bázist építsen ki. A csatlakozás eredetileg korlátlan ingyenes házhozszállítást tett lehetővé, de az elmúlt években már tartalmazza a videó streaminget, a felhőalapú tárolást és kedvezményeket az Amazon tulajdonában álló Whole Foods-ban.

Az Amazon árfolyama 1,8 százalékkal emelkedik a nyitás előtti kereskedésben, jelenleg 3185 dollárt kell adni egy részvényért.

Címlapkép: Smith Collection/Gado/Getty Images