Történelmi pillanat: átlépte a 30 ezer pontot a Dow Jones

Megnyugodtak a piacok, miután Donald Trump elnök bejelentette: elkezdte a hatalomátadást Joe Bidennek, az Egyesült Államok következő várható elnökének. Ezen kívül sorra érkeznek a jó hírek a koronavírus-vakcinákkal kapcsolatosan, amely miatt zsákolni kezdték a befektetők a részvényeket. A tőzsdéken egész szép kis rali vette kezdetét: a Dow Jones 400 pontos emelkedés után a történelem során először átlépte a 30 ezer pontot.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

A 400 pontos emelkedés körülbelül 1,4%-os változásnak felel meg. Szépen teljesített a Nasdaq és az S&P 500 is, az előbbi 1, az utóbbi 1,4%-ot emelkedett eddig a mai nap.

Donald Trump tegnap jelentette be, hogy elkezdte a hatalomátadási procedúrát Joe Bidennek, így úgy néz ki, sikerül elkerülni azt a vészforgatókönyvet, hogy az elnök nem ismeri el a vereségét és foggal-körömmel ragaszkodni fog hatalmához.

A piacokat Trump elnök tegnapi bejelentése mellett a vakcinával kapcsolatos jó hírek is hajtották: sorra jelentik be a gyógyszercégek, hogy a koronavírus ellen 70-90%-os vagy afölötti hatékonyságú oltást fejlesztettek. Ilyen jellegű bejelentést az AstraZeneca, a Pfizer és az orosz kormány is tett a napokban.

A jó híreknek köszönhetően zsákolják a légitársaságok és repülőgépgyárak részvényeit: a Boeing például közel 6%-os pluszban van a mai kereskedési nap.

Szintén fűtötte az optimizmust a Tesla hatalmas menetelése: az elektromos autógyár papírjai 6,58%-os pluszban vannak eddig a mai nap, a cég piaci kapitalizációja ezzel átlépte az 500 milliárd dollárt.

Azt is jó jelként értékelték a piacok, hogy Joe Biden bejelentette: Janet Yellent, a Federal Reserve volt elnökét jelöli majd pénzügyminiszternek.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A címlapkép csak illusztráció, nem a Dow Jones szerepel rajta. Fotó: Getty Images