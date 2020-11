Komoly változást hozott az idei év a befektetési alapoknál

Egyre több pénzintézetnél és befektetési alapnál jelennek meg felhő alapú alkalmazások, amelyek költséghatékonyak, biztonságosak. A technológiával az ügyfelek és a befektetési alapok egyaránt jól járnak, a folyamatok gördülékenyebben, gyorsabban mennek végbe. Szakértők segítségével jártuk körbe, hogyan változott a befektetési alapok jogi szabályozása és hogy hol kapcsolódik be mindebbe a felhő alapú adatkezelés.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

„2020-ban változott az úgynevezett limit alatti alternatív befektetési alapkezelők szabályozása, ezek lényegében kivételt képeznek az MNB felügyelete alól, és a jegybank sok újítást vezetett be a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó, illetve az IT biztonságra vonatkozó iránymutatás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ez az újfajta környezet kedvez a flexibilis befektetési alapkezelők alapításának, működtetésének, másfelől azt is jelenti, hogy nagyobb mértékben jöhetnek létre olyan befektetési alapok, amelyek egyszerre megfelelnek az MNB szigorú követelményeinek, viszont rugalmasabban működnek” – mondta a Portfolio-nak Darvas Tamás jogász, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa.

A változás következménye, hogy az alternatív befektetési alapkezelőknek (ABAK) ugyan továbbra is meg kell felelnie az MNB szigorú előírásainak, azonban más jellegű elvárások vonatkoznak rájuk, mint a klasszikus befektetési alapokra, így rugalmasabban, flexibilisebben működhetnek.

Ennek előnye, hogy a jól ismert befektetési alap struktúra az ilyen befektetési alapok esetében egyszerűbben és hatékonyabban működik

– mondta a szakember, hozzátéve, az alternatív befektetési alapkezelők engedélyezési folyamata során már nem az engedélyezési folyamatot vezetik végig lépésről lépésre, hanem nagyobb hangsúly tevődik az ügyfeleknek nyújtott folyamatos bizalmi tanácsadásra, hogy a szakmai és a privát befektetők elvárásai minél nagyobb mértékben teljesülhessenek.

„Napról napra, IT, szervezeti, jogi vagy akár pénzügyi kérdésekben is tudunk tanácsot adni, hogy a privát, illetve a szakmai befektetők elvárásait már a befektetési alap struktúrájának, szervezetrendszerének kialakítása során tudjuk érvényesíteni” – hangsúlyozta Darvas Tamás.

Hol kapcsolódik be ebbe a felhő alapú adatkezelés?

A felhőalapú technológia használata egyre elterjedtebb a pénzintézeteknél és befektetési alapoknál is – nem véletlen, hogy az idei változásban is szerepet kapott.

„A felhőszolgáltatás igénybevételét megelőzően meg kell győződni arról, hogy a felhőszolgáltatás használata során biztosítani tudják a jogszabályoknak való teljes körű megfelelést, ez alól nincs kivétel”- mondta Kiss Viktor, a SynerinSoft Kft. ügyvezetője, aki szerint a technológia jelentősen megkönnyíti az alapkezelők dolgát.

„A felhőalapú megoldások olyan infrastruktúra kiépítését teszik lehetővé, ami egy kisebb alapkezelőnek, ha helyi erőforrásokkal dolgoznak, sokkal költségigényesebb lenne, mintha mindezt már közvetlenül a felhőben, virtuális gépekkel, virtuális szerverekkel nagy számítási kapacitással teszi. A nagyobb pénzintézetek számára pedig olyan flexibilitást és kollaborációt tesz lehetővé a munkatársak számára, ami nagyban növeli a hatékonyságot a hétköznapi munkájuk során, akár távmunkában is” – mondta a szakember, hozzátéve, a belső és külső hatékonyságot egyaránt növeli a technológia alkalmazása.

Nagy segítséget jelenthet az alternatív befektetési alapok számára a katasztrófaelhárítási modul és szabályzat elkészítésében nyújtott segítség is, amelyet a szolgáltató kidolgoz, illetve az ügyféllel konzultálva meghatározzák azokat az informatikai elemeket, amelyekre a működéshez elengedhetetlenül szüksége van az intézménynek.

„Egy alternatív befektetési alapkezelő alapításakor a jogi segítség mellett nagyon jól jön egy informatikai segítség is, hogy az alapkezelő valóban minden előírásnak, jogszabálynak megfeleljen és a lehető legoptimálisabban működjön” – mondta a szakember, aki szerint egy szolgáltatóval dolgozni nem csak költséghatékonyabb, de kényelmesebb is, hiszen az informatikai infrastruktúrát üzemeltetni kell, fejleszteni, frissíteni, ez nagy erőforrást igényel, azonban a munkát a szolgáltató segítségével ki lehet szervezni.

Arról nem beszélve, hogy az alapításkor nem kell drága informatikai eszközökre költeni, amelyek idővel elavulnak, cserélni kell őket, hanem a működéshez szükséges eszközöket az alapkezelők kvázi bérlik, a szolgáltató tartja őket karban, és folyamatosan fejleszti, haladva a technológiai trendekkel.

A cikk megjelenését a Sárhegyi & Társai Ügyvédi Iroda támogatta.