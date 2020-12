CIB: eljött a szabadidős tevékenységekre fókuszáló részvények ideje

Portfolio Signature karácsonyra is!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a CIB Alapkezelő írását olvashatják:

"Joe Biden veterán amerikai politikus elnökként várhatóan jóval kevesebb látványos intézkedést fog tudni végrehajtani, mint amit támogatói remélnek. Akik szoros figyelemmel kísérték nemcsak az elnökválasztást, hanem részleteiben is az amerikai kongresszus újraválasztási küzdelmeit, azok láthatták, mennyire nem volt igazuk a választás előtti felfokozott állapotban a közvéleménykutató- és neves politikaielemző-házak túlnyomó többségének. Az átlagos politikai elemző 50-75 százalékos valószínűséggel Blue Wave-et vetített előre (amikor is a képviselőházi előnyüket tovább növelik a demokraták, a szenátust pedig megfordítják). Ehhez képest sokak véleménye szerint egy csendes, Trump nélküli Red Wave zajlott le. A demokratáknak minimálisra (20-ról 7 főre) olvadt a képviselőházi előnye, és nagyon valószínű, hogy megmarad a republikánusok szenátusban meglévő előnye (január 5-én Georgiaban megismételt választások lesznek, az ottani speciális szabályok miatt). Ha ehhez hozzávesszük, hogy Trump 3 „hiperkonzervatív″ bírót nevezett ki elnöksége alatt (úgynevezett originalistákat, akik az alkotmány írott betűjéhez ragaszkodnak), és egyértelmű republikánus többség van a Legfelsőbb Bíróságon, akkor el tudjuk képzelni, mennyire korlátozott lehetősége van Biden elnöknek a mindennapi életet átfogó, nagyívű változások végrehajtására. A 2022-es időközi képviselőházi választással tovább szűkülhet Biden mozgástere, ekkor elképzelhető, hogy a demokraták még a képviselőházban is kisebbségben lesznek. Ezek a folyamatok valószínűleg azért alakultak/alakulnak így, mert az átlag amerikai választó, úgy tűnik, egyszerre két dologra mond nemet:

1., Donald Trumpra: valószínűleg a napi 10 tweet megszólaláshoz képest nyugodtabb politikai légkörre vágynak a tengerentúlon;

2., a demokraták progresszív szárnyára: sok republikánus politikus egyszerűen azzal nyert, hogy akadályozni fogja az olyan programok végrehajtását, mint a Green New Deal, a társasági adóemelések vagy a tömeges migráció.

Biden tapasztalt politikusként látja ezeket a trendeket, és progresszív politikust várhatóan módjával fog beengedni a kabinetjébe. A gazdaságba is jóval szerényebben avatkozhat be, mint azt sokan várják, a második stimuluscsomag mérete kisebb lehet, messze az eredeti elképzelés (2 trillió dollár) alatti számot várunk. A nemzetközi kapcsolatok jó részében sem várunk mélyreható változásokat, sem a kereskedelmi megállapodások terén, sem a kínai technológiatranszfer vitás ügyeiben. Egyértelmű konszenzus, hogy a Fed politikájában semmilyen lényegi változás nem várható az elnökváltás ellenére.

A piacok szempontjából mindez egyfajta változatlanságot, kisebb bizonytalanságot jelent, ezt jól jelzi az az elképesztő rally, amit idáig láthattunk tulajdonképp minden fő piacon novemberben. A gazdaságot egy átfogó Green New Deal program lendítette volna meg, reflálta volna, ennek hiányában továbbra is alacsony – és egyre alacsonyabb – hozamkörnyezetet várunk a kötvénypiacokon. A megjelent oltóanyagok tömegei várhatóan 2021 első felében árasztják el a világot, a piacok azonban előreáraznak, az otthoni tevékenységgel kapcsolatos részvényekből (pl. Netflix, Facebook) komoly rotációt várunk a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatba hozható vállalatok irányába (olajcégek, légitársaságok, szállodaláncok). A részvénysúlyt egyelőre a hosszútávú átlagon tartjuk, mert az értékeltségek olyan mértékben váltak feszítetté, hogy komolyabb felülsúlyozást csak egy következő (január-februári?) korrekcióban hajtanánk végre. A nyersanyagpiaci felülsúlyt a fenti logika alapján továbbra is tartjuk.

Jelen, a tőke és pénzpiacokkal kapcsolatos vélemény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. marketingközelménye, az nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.