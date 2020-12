Diófa: Vakcina-bull a részvénypiacokon

Portfolio Signature karácsonyra is!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A koronavírus járvány őszi, második hullámának lefékezésére hozott kormányzati intézkedések hatására november közepére-végére megállt a fertőződések gyorsuló növekedése, sőt egyes országokban csökkenésnek indult a napi megbetegedések száma. A piacok számára az igazán pozitív híreket a COVID-19 elleni védőoltások jelentették. Először a Pfizer és a BioNTech, majd a Moderna és később az AstraZeneca jelentették be, hogy sikerült kifejleszteniük és tesztelniük nagy hatásosságú oltóanyagukat, amelyek forgalmazása a gyorsított egészségügyi jóváhagyást követően várhatóan hónapokon vagy akár heteken belül elkezdődhet.

Az amerikai elnökválasztás körüli bizonytalanság is mérséklődött november során. A piacok számára kedvező fogadtatásra talált, hogy a demokrata Joe Biden győzelmét követően Donald Trump jelenlegi elnök végül utat nyitott az elnöki intézményrendszer átadásának előkészítésére, de az sem elhanyagolható szempont, hogy a szenátusban a választásokat követően is megmarad a republikánus többség, így továbbra is kiegyensúlyozottan működhet az amerikai törvényhozás.

A részvénypiacok kétszámjegyű emelkedéssel díjazták a kedvező eseményeket. A vakcinákkal kapcsolatos pozitív hírek hatására felerősödtek a várakozások, hogy a világgazdaság a vártnál gyorsabban visszatérhet a normál működéséhez, így novemberben elkezdődött az ágazatok közti rotáció. Az elsősorban online térben tevékenykedő technológia szektor mellett a lemaradó, de az oltóanyag várható széleskörű használata következményeként javuló kilátásokkal bíró value-befektetések, a klasszikusabb szektorok (telekom, bank, energia) felé fordult a befektetők figyelme, de a gyorsabb kilábalás reményében a járvány miatt súlyosan érintett ágazatok is jól teljesítettek (légiközlekedés, turizmus, szállodaipar, szabadidő tevékenységek).

A monetáris politika továbbra is rendkívül szupportív. Az EKB decemberben akár újabb lazító intézkedéseket hozhat, és az amerikai FED is folytatja laza monetáris politikáját. De nem csak a nagy jegybankok próbálják tartani a likviditásbőséget. Miután az MNB októberben 50%-ra emelte az egy sorozatra vonatkozó maximális megvásárolható államkötvény mennyiség arányát, novemberben megemelte kötvényvásárlási programjának felső limitjét (aminek elérésekor technikai felülvizsgálatot hajt végre), és nyilatkozata szerint változatlanul tartós piaci jelenlétre rendezkedik be az állampapírpiacon. A jegybank rövidtávon az egyhetes betéti tender kamatszintjének alakításával reagál a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés mértékére, és ameddig az inflációs kockázatok indokolják, úgy különbséget tart fenn az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között.

A decemberben tervezett lazításokat követően nem kizárt egy újabb, harmadik fertőzési hullám kialakulása a jövő év elején, viszont a befektetők már inkább a tömeges védőoltásokat követő időszakra figyelnek, aminek jegyében a piacokon folytatódhat a novemberben elkezdődött rotáció.

Portfóliónkban kis mértékben emeltük az előző hónapban kialakított régiós részvénykitettségünket, valamint a fejlett részvénypiacok esetében az eddig lemaradó európai országok részvénysúlyát. A szektorok esetében a jó fundamentumokkal rendelkező amerikai technológia szektor vállalatainak részvényei mellé a koronavírus járvány miatt korábban gyengébben teljesítő szektorok is bekerülnek. Az év végéhez közeledve csökkenhet a piaci szereplők aktivitása, ezért összességében óvatos/kiegyensúlyozott részvénykitettséget vállalunk. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.