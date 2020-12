Equilor: Megjöttek a várt vakcinahírek, megugrottak a tőzsdék

Portfolio Signature karácsonyra is!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A november 9-én elsőként kijött Pfizer oltásról szóló hír egyik pillanatról a másikra indította el a ciklikus papírokat világszerte. Az eddig nyomás alatt lévő szektorokba (bankok, olajipar, turizmus) ismét megjött a befektetői bizalom, miképpen már látszik a fény az alagút végén. A Moderna szintén nem sokkal ezt követően hasonló pozitív bejelentést tett, mely még inkább támogatta a piaci szereplőket ezen típusú átsúlyozásokban. Az Egyesült Királyságban akár már a héten várható döntés a Pfizer oltásáról, melyet követően már decemberben tervezik azt beadni, ezzel az elsők között lehet a szigetország, akik elérik a nyájimmunitáshoz szükséges átoltottsági szintet. Az S&P 500 a hónapban elvitte a szeptember eleji mindenkori csúcsokat és jelenleg is efölött tartózkodik. Szintén markáns emelkedések voltak tapasztalhatók világszerte is a részvényindexekben.

Mint az várható volt a korlátozásokkal kapcsolatos intézkedések - amelyek hol szigorúbbak (francia, ausztrál), hol engedékenyebbek (német) – meg tudták fékezni a vírus őszi felfutását. Ausztráliában már szinte teljesen visszaállt a normál kerékvágásba az élet az országon kívüli utazásoktól eltekintve. A francia esetszámok is jelentősen csökkentek az elmúlt hónapban és visszatértek a szeptemberi értékekhez. A régiónkban extrém szinten lévő cseh és lengyel adatok is pozitív tendenciát mutatnak, így náluk a héten már lazító intézkedéseket jelentenek be, ezzel is próbálva a kiskereskedelmi szektor egyik legfontosabb periódusát az évben megmenteni. Az online vásárlás vélhetően ismét csúcsot döntött „Fekete Pénteken” világszerte, ám véleményünk szerint ez nem tudja ellensúlyozni az elmúlt havi nyugat-európai lezárások hatásait. Az év végi ünnepek előtti vásárlási hullám ellenére is egyre valószínűbb, hogy az utolsó negyedéves GDP adatok ismét nulla közeli vagy akár negatív növekedést tudnak felmutatni az előző negyedévhez képest. Ázsiában továbbra is jobb a helyzet mind az esetszámokat, mind a kijött gazdasági mutatókat tekintve.

A kötvénypiacokon a pozitív hírek hatására enyhén emelkedtek a hozamok. Az inflációs folyamatok felfutását az említett lezárások egyelőre tovább odázták, ám továbbra is úgy véljük, hogy középtávon magasabb értékek fognak kijönni, emiatt a kötvények erősödésének tere limitált. A régiós devizák erősödni tudtak a hónapban, a forint is visszatért a mindenkori csúcsok közeléből a 360-as szintekhez, anélkül, hogy az MNB-nek módosítani kellett volna a kamatszintek valamelyikét. A kötvény arányokon kis mértékben csökkentünk.

Az amerikai választási bizonytalanság elültével és a vakcinahírek hatására ismét pozitív hangulat uralkodott el a részvénypiacokon. Joe Biden, nemrég megválasztott amerikai elnök, a fejlődő piacokkal vélhetően kevésbé fog támadólag fellépni és ez ismét meghozhatja a befektetőek. Jelenleg úgy véljük, hogy a fejlett piacok, kimondottan az észak-amerikaiak, az elmúlt kéthetes eufória hatására magas értékeltségi állapotba kerültek. Meglátásunk szerint a hazai és régiós piacok az elkövetkezendő időszakban behozhatják a lemaradásukat, illetve rövid távon a nagyobb ciklikus kitettségeik miatt jobb teljesítményt nyújthatnak, mint a technológia túlsúlyos tengeren túli társaik. A fejlett piacokon kívül növelünk a részvénykitettségén a portfoliónak.

Az WTI típusú olaj is kitört a nyár óta tartó 40 dollár/hordó körüli konszolidációjából, melyen a légiközlekedési ipar belátható időn belüli visszatérése is segített, illetve további támaszt tud szolgáltatni. Az arany és ezüst jelentős korrekción esett át a risk-on hangulatban, míg a réz folytatta idei szárnyalását és jelenleg a 2013-as év végi szint fölött tartózkodik. A nyersanyag kitettségünket továbbra is tartjuk. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan részarányán növelünk, miképpen a pozitív hírek ezen eszközosztály felértékelődését is támogatják, az abszolút hozamú portfóliók arányán pedig lentebb veszünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.