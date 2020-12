Akkumulátor ETF és a jövő befektetési reménységei

November az ETF-ek, vagyis a tőzsdére bevezetett indexkövető alapok hónapja volt Európában, a tőkebeáramlás meghaladta a 14 mrd eurót. Jó úton járunk, hogy a passzív, indexkövető alapok Európában is letaszítsák a trónról az aktívan kezelt alapokat, miként az 2019-ben Amerikában már megtörtént.

Magyarországi kisbefektetőként, ezeket az indexkövető alapokat ETF-ként, tőzsdei tranzakció keretében tudjuk megvásárolni. Amerikában, ahonnan elindult ez a befektetési forma, novemberben 91 mrd dollár tőke áramlott az ETF-ekbe. A piac egyre nagyobb szeletét hasítja ki a Vanguard és az IShares alapkezelő, amelyek termékei számos európai tőzsdén elérhetőek, sőt már a magyar tőzsdén is kereskedhető néhány.

Az ETF-ek döntő többsége egy indexet másol, indexet, meg szinte bármilyen termékkosárból lehet csinálni. Mi több, Amerikában egyre több klasszikus privát banki szolgáltatást kínáló cég abba az irányba mozdul el, hogy személyes portfólió helyett, testreszabott, egyéni indexet kreálnak az ügyfélnek, amiben akár részvények, vállalati kötvények vegyesen lehetnek.

Ha a létrehozható indexek száma korlátlan, akkor természetesen a kor divatjának megfelelően az e-mobilitás köré is épülnek indexek, így azokat másoló ETF termékek is.

Ilyen például az Európában is elérhető VOLT, teljes nevén WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF. Hasonlóan az EV gyártókhoz, ennek is meredeken emelkedik a grafikonja. A különbség egy VOLT ETF-be és egy magányos akkumulátortechnológiába invesztáló cégbe való befektetés között, hogy előbbi esetében mégiscsak, egy több lábon álló diverzifikáltabb 93 részvényből álló portfólióba teszi az ember a megtakarítását, bár kétségtelen, hogy a szektor azért hajlamos az együtt mozgásra, de a jövő nagy nyertese is nagyobb eséllyel van a kosárban.

Egy kis Google keresés segítségével könnyen megtalálható, hogy az adott ETF mely országokba, mely iparágakba fektet, és általában a top 10 részvényt is megtaláljuk, amelyek önmagukban is jó ötleteket adhatnak. Az országok közötti arány a VOLT esetében például jól mutatja Európa lemaradását az iparágban.

A szektor ETF-eknél hosszabb távra minden bizonnyal jobb befektetések a sima klasszik tőzsdeindexkövető társaik. Ha valaki nem szeretne saját ETF portfólió kialakításával bíbelődni, akkor a Finax robotizált ETF portfólió rendszere jó megoldás lehet. A Finax az első külföldi szolgáltató, mely a TBSZ számlát is megvalósította, így a hosszú távú euró alapú megtakarítás esetében az adóelőny is élvezhető.

