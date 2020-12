Egyetlen egy oka van annak, hogy Európában nem terjedt el a világ egyik legnépszerűbb befektetése

Most először történt meg, hogy az európai befektetési piac ötödét az indexkövető alapok teszik ki, az elmúlt évtizedben a passzív alapok megduplázták piaci részesedésüket a kontinensen – számol be a hírről a Financial Times. Csakhogy van egy nagy hátráltató tényező.

Most először érte el az európai befektetési piac ötödét az indexkövető alapok részesedése, derül ki a Morningstar elemzéséből. Piaci szakértők azonban attól tartanak, hogy Európában nem fog tudni olyan ütemben terjedni a passzív alapok népszerűsége, mint az USA-ban, ahol a piacnak a 40%-át adják. Az ok pedig az, hogy az öreg kontinensen még mindig sokkal több jutalékot adnak az értékesítőknek az aktívan kezelt alapok eladása után. Németországban és Franciaországban például még mindig magasak a jutalékok az aktívan kezelt alapok eladása után, Olaszországban ennél is „rosszabb” a helyzet – mondják a Morningstar elemzői.

A friss adatok szerint az európai 9400 milliárd eurónyi vagyont kezelő alapkezelői piacnak pontosan a 20%-át tették ki a passzívan kezelt befektetési alapok október végén (a pénzpiaci alapok nincsenek most a számokban). Csak az elmúlt 12 hónapban 9,5%-kal nőtt a passzív alapok térnyerése, miközben ugyanezen időtávon az aktívan kezelt társak vagyona csak 2,1%-ot tudott nőni. Ennek eredményeképp 2010 októbere óta a passzívan kezelt alapok megduplázták részesedésüket a régióban. Hasonló utat jártak be az amerikai passzív alapok is, de azok az akkori 21%-os részesedésüket tudták most október végére 41,4%-ra emelni.

A Morningstar elemzői szerint a fentebb említett jutalékrendszer miatt nem valószínű, hogy az európai passzív alapok ugyanolyan utat járnának be a piaci részesedés növelését tekintve, mint Amerikában. A probléma abból fakad, hogy a passzív alapok értékesítése után nem jár olyan jutalék, mint az aktívan kezeltek után.

Vannak azért olyan európai piacok, ahol előretörtek a passzív alapok, ilyen az Egyesült Királyság, Hollandia vagy Svájc, utóbbi esetben a passzívan kezelt alapok a svájci alapkezelői piac közel 60%-át teszik ki, köszönhetően egy 2012-es döntésnek, miszerint a jutalékok a végfelhasználót illetik. Az olyan országokban, mint Németország azonban továbbra is virágzik a jutalékos rendszer, itt a befektetési alapok csupán 11,1%-a passzív, a franciáknál ugyanez az arány 8,2%, a spanyoloknál 2%, az olaszoknál pedig csupán 0,05%.

