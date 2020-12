Kijöttek a friss számok: ennyit gombolnak le rólunk a magyar alapok

Bár tavaly megemelkedett kissé a magyar befektetési alapok súlyozatlan átlagos költségterhelése, jobban a számok mögé nézve láthatjuk, hogy a nagyobb díjjal működő kategóriák húzták fel az átlagot. Azt, hogy sok alapkezelőnél nőtt a költségterhelés, magyarázhatja, hogy a kockázatosabb eszközökben kezelt vagyon megugrott, ennek okát azonban inkább a vagyonátértékelődésben, semmint a kiugró keresletben érdemes keresni. A friss adatok szerint azok fizetnek a legtöbbet, akik ingatlanalapot vagy alapok alapja konstrukciót vesznek, a legolcsóbbak pedig nem meglepő módon a likviditási és pénzpiaci alapok.

Átlagban 1,5%-os díjért dolgoznak az alapkezelők

A 2018-as 1,46%-ról 1,5%-ra nőtt 2019-ben a befektetési alapok átlagos, súlyozatlan költségterhelése az MNB oldalán található friss információk szerint. A szám annak fényében csalóka lehet, hogy az alapkategóriákat nézve a többségnél csökkentek a díjterhelések, tehát a nagyobb díjjal működő kategóriák húzhatták fel az átlagot.

Az is igaz, hogy tavaly a jó tőkepiaci teljesítményben a szolgáltatók sem voltak rákényszerülve arra, hogy jelentősebb költségcsökkentést hajtsanak végre. A tavalyi év a szolgáltatók szempontjából kiemelkedő volt, hiszen eddig nem látott profitszámokat mutattak fel a nagyok:

Itt érdemes kitérni még egy fontos dologra. Mivel vélhetően nem az áll a háttérben, hogy egyes magyar alapkezelők elkezdtek díjat emelni, ezért arra lehet következtetni, ahogyan arra az előbb utaltunk, hogy a nagyobb költségterhelésű alapok nagyobb súlyt kaptak egyes szolgáltatók portfóliójában, ami pedig felhúzta az átlagot. Hogy miért nőhetett meg a kockázatosabb eszközök súlya? Az alábbi ábrát megnézve egészen biztosan nem azért, mert a befektetők annyira elkapkodták volna a kockázatosabb alapokat, ugyanis az összesített nettó értékesítésből jól látszik, hogy tavaly a magasabb díjakkal működő részvény-, abszolút hozamú és ingatlanalapokat inkább tőkekiáramlás jellemezte.

Ha viszont a tavalyi tranzakciós számokat is megnézzük, kitűnik, hogy az emelkedő részvénypiacoknak köszönhetően szinte minden kategória szép hozamokat tudott elérni, tehát a vagyonnövekedésben sokkal inkább a hozamok, mintsem a kereslet játszott szerepet:

További adalék, hogy láthatóan megnőtt a kockázatosabb befektetési alapok száma is, 2016 év végéhez képest 2019 végére a részvény, abszolút hozamú és származtatott alapok száma is nőtt a magyar piacon (a kötvényalapok számának növekedése átrendeződésnek köszönhető a pénzpiaciak rovására), miközben a pénzpiaci és ingatlanalapok száma csökkent, a tőkevédett alapok száma közel negyedére esett vissza.

Mit mutat a teljes költséghányados (TER)?



Hogy összességében mekkora költséggel is működik egy alap, azt a teljes költséghányados, vagyis a TER (Total Expense Ratio) mutatja meg, amely az alap összes korrigált költségének és a súlyozott átlagos nettó eszközértékének hányadosából adódik. Ennek segítségével összehasonlíthatjuk az egyes alapok költségszintjét. A korrigálás ez esetben annyit jelent, hogy az összes költségből kivonják



- az értékpapír tranzakciók díját,

- a bankköltségeket,

- a teljesítményarányos sikerdíjat, illetve

- az ingatlanalapok bizonyos költségeit,



tehát mindazokat a költségeket, amelyek az értékpapírok kereskedésével függnek össze.

Az ingatlanalapokért fizettünk a legtöbbet

Mivel a súlyozatlan átlagnál a vagyonnal súlyozott TER érték sokkal pontosabb képet ad a hazai alapok költségterheléséről, ezért a továbbiakban ez alapján elemeztük az adatokat. Az alaptípusok szerinti rangsorból kitűnik, hogy az ingatlan konstrukciók díjterhelése volt a legmagasabb 2019-ben is, a súlyozott átlagos költségterhelésük meghaladta a 2%-ot, tehát még nőtt is 2018-hoz képest. A második helyen az alapok alapja típus végzett 1,78%-kal, ezt követte a képzeletbeli dobogón a származtatott alapok 1,37%-os költségterheléssel, a legolcsóbbak pedig tavaly is az értékpapír alapok voltak, ez esetben a súlyozott átlagos TER 1,07%-ot tett ki. A kategóriák többségénél csökkent 2018-hoz képest a vagyonnal súlyozott költségterhelés, egyedül az ingatlanalapok képeztek ez alól kivételt.

Érdemes külön kiemelni az indexkövető alapok kategóriáját, mivel itt egy év alatt látványos költségcsökkenés ment végbe, miközben 2018-ban még ugyanolyan költségszinttel dolgoztak, mint az abszolút hozamú alapokat is magukba foglaló származtatott alapok (az igazsághoz tartozik, hogy a származtatott alapok közé van sorolva a tőkevédett alapok többsége is, ezek pedig lejjebb viszik az átlagos költségszintet).

Az ingatlan és vegyes alapok költségterhelése a legmagasabb

A súlyozott átlagos költségteher alapján:

Átlagosan 2%-ot kellett fizetni az alapkezelőknek azért, hogy a közvetlen ingatlanalapjainkat kezeljék.

A listán még magas, 1,8%-os költségterheléssel dolgoztak tavaly a köténytúlsúlyos és részvénytúlsúlyos vegyes alapok, de nem sokkal maradnak le az árupiaci adatok sem a sorban.

1% körüli TER leginkább a hosszabb kötvényalapokat jellemezte,

1% alatt pedig a likviditási és pénzpiaci alapok mellett ott vannak a tőkevédett és a rövid kötvényalapok.

Összességében tehát látszik, hogy a nagyobb kockázatot vállaló és ezáltal nagyobb hozamlehetőséggel kecsegtető alapok költségterhelése magasabb, míg az alacsony kockázatosságú eszközökbe fektető alapok esetében az elérhető hozammal párhuzamosan a költségek is kisebbek.

Az alábbi ábrából az is kitűnik, hogy a vizsgált 15 kategóriából mindössze 5 esetben nőtt egy év alatt a költségterhelés.

Kvartilisek



Az alsó kvartilis (Q1) alatt található az adatok negyede, felette pedig az adatok háromnegyede. A felső kvartilis (Q3) lényegében az adatok felső részét felezi, mivel a felső kvartilis alatt van az adatok háromnegyed része, felette pedig az adatok egynegyede. A középső kvartilis pedig a medián (Q2), ami az adatok középértékét mutatja.

Gyertyadiagramon is ábrázoltuk az adatokat, hogy megnézzük, az egyes alapkategóriákon belül hol voltak a legnagyobb eltérések. Ez alapján a legnagyobb szélsőségek egyértelműen a hosszú kötvényalapokat és a tőkevédett alapokat jellemezték 2019-ben, ezekben az esetekben a legalacsonyabb és legmagasabb TER értékek között több mint 5 százalékpontos különbségek is voltak. 2019 a kategóriákon belüli szélsőségesebb költségárazásban is változást hozott, és nem feltétlenül a kívánt irányban, ugyanis érezhetően nőttek a költségek közötti különbségek. A kvartilisekben a legnagyobb eltérések a származtatott alapoknál és a közvetett ingatlanalapoknál voltak. Ezeknél az alapoknál például a középső ötven százalék hossza 1,10-1,18%, tehát ebben az értékközben ingadozik a származtatott és ingatlanalapok TER-értékeinek középső ötven százaléka.

Sok alapkezelőnél nőttek a költségszintek

A befektetési alapkategóriák mellett alapkezelőnként is kiszámoltuk, hogy az általuk kezelt alapok összességében milyen súlyozott költségterheléssel érhetőek el. Tavaly több olyan szolgáltató is volt, amelynél emelkedett a TER-érték, sőt, egyre többen vannak azok, akik 2% feletti átlagköltséggel dolgoztak.

A vizsgált évben a Budapest Alapkezelő által alkalmazott díjterhelés volt a legalacsonyabb a piacon 0,49%-kal (ez jelentős csökkentés 2018-hoz képest), ezt követte a CIB, majd a Hold 1,15%-os és 1,27%-os súlyozott átlagos TER-értékkel (utóbbi két alapkezelőnél is csökkenést mutatnak az értékek az egy évvel korábbi adathoz képest).

Az, hogy egy alapkezelő milyen költségterhelésű alapokkal rendelkezik, nem feltétlenül azt mutatja, hogy mennyivel drágábban dolgozik egyik alapkezelő, mint a másik, hanem azt is, hogy az egyes alapkezelők milyen típusú befektetési alapokkal dolgoznak.

Például egy olyan alapkezelőnél alacsonyabb súlyozott TER-érték jöhet ki, amelynél a kezelt vagyon egy jelentősebb részét teszik ki például a pénzpiaci alapok, és ugyanígy magasabb értéket láthatunk azoknál, akiknél a magasabb költségű, például abszolút hozamú vagy éppen ingatlanalapok dominálnak a kezelt vagyon tekintetében.

Ettől függetlenül egyes alapkezelőknél már látszanak a költségcsökkentés irányába tett lépések, a fenti alapkezelőkön túl a K&H-nál, az Aegonnál, a Generalinál, az Amundinál és az Accorde-nál is csökkentek a költségterhelések 2018-hoz képest.

Voltak persze olyanok is, mint az Equilor vagy a Dialóg, ahol megugrottak éves összehasonlításban a TER-értékek, de ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezekben az esetekben a tudatos költségcsökkentés vagy éppen -növelés mellett legalább annyira nagy szerepet játszik az is, hogy az alapkezelő "portfóliója" milyen típusú alapokból tevődik össze.

A gyertyadiagramon a kvartilisek alapján a legnagyobb eltérések a K&H-nál, a Dialógnál és a Marketprognál voltak, de a minimum és a maximum TER értékekben is a K&H, valamint a Raiffeisen lóg ki a sorból, ahol a legalacsonyabb és legmagasabb TER-rel rendelkező alapok között több mint 5%-os eltérések vannak.

A legolcsóbb alap már szinte ingyen van

A befektetési alapok szintjén megnéztük azt is, hogy kategóriánként melyek voltak a legkisebb és legnagyobb költségekkel dolgozó alapok. A minimum TER értékeket bemutató alapoknak két kivétellel mindnek 1% alatt volt a költségterhelése, sőt, egyes alapokat gyakorlatilag ingyen is megkaphattak a befektetők. A legmagasabb TER értékeket tartalmazó oszlopban már nagyobb a szórás, 1,08%-tól egészen 5,39%-os költségterhelésű alapot is találni. Fontos kiemelni, hogy a lenti alapok között van pár olyan, amit csak intézményi befektetők vehetnek.