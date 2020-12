Környezettudatos befektetés a gyakorlatban - ezekre figyelj!

A tőzsde iránt érdeklődők már szinte fel sem tudnak csapni egy weboldalt, anélkül, hogy szembe ne jöjjön velük a mágikus ESG rövidítés (Environmental, Social, Governance), amit magyarul leginkább a társadalmi felelősségvállalás és környezettudatoság párosa ad vissza. A nagy kérdés, hogy jó választás-e az ESG címszót a zászlójukra tűző befektetési termékek irányába elmozdulni, és ha igen azon belül merre?

Kétségtelen tény, hogy az ESG irányelvek mára teljesen beolvadtak a befektetési alapelvek közé, és a ’jobb egy zöld céget venni’ ugyanolyan alapigazsággá vált, mint jobb egy alulárazott, vagy fair árfolyamon forgó részvényt vásárolni, mint egy túlárazottat. Ezt a változást érzékelve, a tőzsdei cégek is sokat tesznek a környezettudatosság, a dolgozókkal való emberi bánásmód terén, valamint fellépnek a diszkrimináció és a korrupció ellen, ami mind derék dolog. Különösen, hogy ezek az elvek egyre inkább a tettek mezején is megnyilvánulnak.

Az intézményi befektetők, befektetési alapok többsége már figyelembe feszi az ESG elveket a részvény kiválasztásnál, és például hiába a szép osztalék, elkerülik a dohányipari cégeket. A fenntarthatósággal kapcsolatos részvények a kisbefektetők körében is rendkívül népszerűek: e-mobilitás, zöldenergia stb.

Az égető kérdés azonban az, hogy jobban teljesítenek-e az ESG mezt magunkon viselő szereplők? A következőkben néhány ETF (tőzsdére bevezetett befektetési alap) esetében nézzük meg, az ESG és a nem ESG verzió kötötti különbségeket.

A fejlett világ országaiba (65% USA) fektető MSCI világindex vs. ennek az ESG megfelelőjének összecsapását a környezettudatos verzió nyeri, utóbbit a piros vonal mutatja a lenti ábrán.

Forrás: Justetf.com

Ha egy Nyugat-Európai részvényekbe fektető ETF-et és annak ESG verzióját nézzük, akkor az összecsapás hasonló eredménnyel zárul, itt a bordó vonal az ESG alap.

Mindkét esetben a 2020-as év hozta a nagy megugrást, amikor a technológiai cégek messze túlteljesítették a klasszik iparágakat. A technológiai cégekre hagyományosan zöld sapkát húznak az ESG minősítő cégek. A hozamkülönbség a 2020-as évben 2% körüli az ESG verziók javára.

Az amerikai S&P500 index esetében az idei évet a klasszik tőzsdeindex nyerte eddig, ami alapból tele van pakolva amúgy is menő tech részvényekkel.

Mi van a költségekkel? Mivel könnyen eladható a környezettudatosság, az ESG ETF-ek jelentős, akár 10-szeres költségszorzóval forogtak 2-3 éve, mára azonban a piaci verseny lejjebb vitte a költségüket, már arra is van példa, hogy az ESG és a nem ESG verzió teljesen azonos éves alapkezelői díjjal ketyeg.

A 2 véletlenszerűen, a google által először feldobott magyar aktívan kezelt alapra ez nem mondható el, ezek éves költségtétele magasabb mint az 1,5%-os magyar átlag, a különbség az ETF-ekkel való összehasonlítás esetén a legmarkánsabb.

A fenti táblázatból levonható az a következtetés, hogyha valaki Magyarországon, bankfiókban fektetne ESG alapokba, akkor a költségtényezőre nagyon érdemes odafigyelni.

A még mindig megválaszoltlan kérdés, hogy ESG alapot, vagy az olcsóbb klasszik indexkövető alapot válasszuk, ha az ETF-ek között válogatunk? Elsőre az ESG tűnik logikus válasznak, a 2-1-es előbbi hozamgyőzelem fényében, de ez nem biztos, hogy így van. Az ESG elvek beépülnek az alapvető befektetési szempontok közé, így a nem ESG cégek, olajipar, dohányipar, vegyipar, kevésbé kedvelt, árfolyamuk kevésbé emelkedik a többi részvényhez képest, így súlyuk a tőzsdeindexben fokozatosan csökken, míg a zöld cégeké meg növekszik. Lényegében maga a tőzsdeindex leköveti az ESG változásokat, és a jövőben is le fogja, tehát egy egyszerű indexkövető befektető is részese a változásoknak, még ha nincs is a 3 varázsbetű benne az alapja a nevében. Elég, ha megnézed az alábbi táblázatot ami a mezítlábas MSCI World indexkövető ETF és annak ESG verziója közötti különbséget mutatja az alap top komponenseit illetően.

Itt a sima S&P500 és az ESG S&P500 indexek legnagyobb súlyú részvényei között látod a kölönbséget, pontosabban nem látod egyik esetben sem, mert a külnbség bizony csekély.

Olyabá tűnik, bizonyos esetekben a különbség kevésbé markáns az ESG indexkövető alapok és a sima indexkövető alapok között. ezzel szemben, a költségtényező, ami a kisbefektető hozamát csökkenti, ennél nagyobb súllyal eshet latba, különösen ha aktívan kezelt alapok között keresgél az ember.

