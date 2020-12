Óriási a bizonytalanság, zuhannak a ciklikus szektorok részvényei

A hétvégén egy új, sokkal fertőzőbb koronavírus-törzs bukkant fel Délkelet-Angliában, ami miatt egy sor európai ország hozott védőintézkedéseket, korlátozták a beutazást az Egyesült Királyságból. A tőzsdék heves eséssel reagáltak, a zuhanást a ciklikus szektorok, a bankok, az autógyártók és a légtársaságok részvényei vezetik.

A piacnyitás után az autógyártók részvényei erősen esnek, miután az új törzs kontrollálatlan terjedése esetén újabb lezárásokat kezdtek árazni a befektetők.

A Renault és Volkswagen vezeti az esést, de a Mercedest gyártó Daimler árfolyama is 4,3 százalékos csökkenést mutat. A Porsche, a BMW és a Ferrari felülteljesítő, a befektetők a presztízsmárkákat ellenállóbbnak láthatják az esetleges újabb lezárások esetén.

A légitársaságok részvényei óriásit estek, miután egyre több ország szigorít a beutazási szabályokon vagy zárja le a reptereit a brit gépek előtt.

A német Lufthansa és 2 diszkontlégitársaság, a Wizz Air és a Ryanair árfolyama is 5-7,5 százalék közti esést mutat, de az easyJet és a British Airwayst is tulajdonló IAG árfolyama közel 15 százalékot esett. Az új törzs megjelenése egyelőre óriási bizonytalanságot okoz, nem tudni, hogy szükségesek lesznek-e újabb szigorítások, lezárások.

Az európai bankszektor is esik, a koronavírus járvány mellett a Brexit is rányomja a bélyegét a kontinens pénzügyi részvényeire. A tárgyalások hétvégén sem zárultak le, továbbra sincs megegyezés, így egyre közelebb kerülünk egy rendezetlen Brexithez, ami egyre növekvő bizonytalanságot okoz. A Lloyds és a Barclays nagy esése mellett a francia és német bankok árfolyama is nagyobb esést mutat, egyedül a dán Danske Bank árfolyama tud emelkedni a ma reggeli kereskedésben.

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images