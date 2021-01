Íme a Top 10 aukción eladott alkotás 2020-ban

2020 a műkereskedelemben is viharos év volt, de a fizikai aukciók bizonytalansága teret engedett egy nagy fokú digitalizációnak az aukciós piacon. A világjárvány miatt a vezető aukciósházak, a Christie’s, a Sotheby’s és a Philips is sorra alakították át vagy fejlesztették ki aukciós technológiai platformjukat, és tették lehetővé a hibrid, vagy csak online aukciók közvetítését, amelyek során rekord árak születhettek a piacon. Az élőben streamelt aukciók a vártnál nagyobb sikert arattak az ügyfelek körében, az aukciósházakba vetett bizalom okán. Ennek a digitális forradalomnak, valamint a private sales (aukciósházak aukciókon kívüli értékesítései) előretöréseinek köszönhetően az aukciósházak forgalma kisebb mértékben, mintegy 27%-kal esett vissza 2020-ban.

Nézzük melyek voltak a legdrágább, nyilvános aukción értékesített műtárgyak: a listán már három kínai művész is szerepel.

forrás: artsy.net, műtárgy.com

1. Francis Bacon, Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus (1981)

2. Wu Bin, Ten Views of Lingbi Rock (1610)

3. Roy Lichtenstein, Nude with Joyous Painting (1994)

4. David Hockney, Nichols Canyon (1980)

5. Ren Renfa, Five Drunken Princes Returning on Horseback (late 13th/early 14th century)

6. Cy Twombly, Untitled [Bolsena] (1969)

7. Sanyu, Quatre Nus (1950s)

8. Mark Rothko, Untitled (1967)

9. Barnett Newman, Onement V (1952)

10. Brice Marden, Complements (2004–07)

