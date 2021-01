Tovább tépik a magyar tőzsde sztárpapírját

Jó a hangulat a tőzsdéken 2021 első kereskedési napján, a BUX is jól teljesít, a magyar piacon a Masterplast a nap sztárja, amelynek árfolyama tavaly november közepe óta szédületes emelkedést produkált. Ma újabb közel 5 százalékkal került feljebb a részvény, de a nap folyamán állt már közel 9 százalékos pluszban is.

A magyar tőzsdén tavaly a Masterplast teljesített a legjobban, és az emelkedés az új évben sem áll meg, folyamatosan újabb és újabb történelmi csúcsokat állít be az árfolyam. A vállalat január 12-re hirdetett meg egy befektetői tájékoztatót, az emelkedés mögött részben az ezzel kapcsolatos várakozások állhatnak.

A cég vezetője, Tibor Dávid december végén a Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy a társaság több vasat is tart a tűzben, amiről a jövő év elején ígér tájékoztatást a cégvezér. Az elnök többek között arról is beszélt, hogy a Masterplast teljes egészségipari jelenléte elérheti az évtized végére az építőipar szintjét, a részvényárfolyam idei szárnyalását kommentálva pedig hozzátette, hogy a jövő év végére a 3000 forintos árfolyam is cél lehet.

Az elnök által említett árszinthez most közelebb került az árfolyam, a vállalat egy részvényéért jelenleg 2120 forintot kell adni, de a nap folyamán az árfolyam már 2190 forinton is járt. A Masterplast árfolyama tavaly közel 180 százalékot emelkedett, miközben a BUX az elmúlt évben 8,5 százalékkal került lejjebb.

A Masterplast grafikonján nem könnyű kapaszkodót találni, az látszik, hogy az árfolyam minden fontosabb mozgóátlag felett van és rendkívül túlvett a részvény, napi grafikon 77, heti charton 89, míg havi charton 92 az RSI értéke, így erősen érik már egy korrekció. A vállalat grafikonjáról ebben a cikkben készítettünk részteletesebb elemzést, az árfolyam a múlt heti cikkünkben említett Fibonacci szinthez szúrt fel.

Címlapkép: Szabó Gábor / Gabriel Szabo