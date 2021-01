Aegon: a pénzpiacoknak más véleménye van az inflációról, mint a központi banknak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Decemberben végre megérkezett a Covid-19 elleni vakcina, ami nagy lökést adott a piacoknak. A fejlett országok természetesen az amerikai illetve az angol és német vakcinát preferálják, a fejlődő világban a kínai oltás fog jobban elterjedni, mivel ez olcsóbb mint az első három. A hatásfokuk nagyjából ugyan az, ha hihetünk a kínai kutatási eredményeknek, de a lényeg az, hogy végre elkezdődhet a lakosság beoltása. Ez nagy segítség lesz a világ gazdaságainak, és akár az is lehetséges, hogy 2021 nyarán, a gazdaságok elérhetik közel azt a szintet ahol a vírus kitörése előtt voltak. A politikai problémák ezzel még nem oldódtak meg. Donald Trump, amerikai elnök, aláírta az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai cégek USA audit szabályairól szóló törvényt. Amennyiben az érintett vállalatok nem felelnek meg ennek 3 éven belül, úgy törölhetik őket a piacról. Mivel még mindig az amerikai tőzsdék a legnagyobb részvény piacok a világon, és itt a legkönnyebb friss tőkéhez jutni, a kínaiak valószínűleg nem fogják válasz nélkül hagyni az elnök eme rendelkezését. Bár Kína nem ismeri el, jelenleg még mindig nagy szüksége van a kínai cégeknek ahhoz, hogy hozzáférjenek az amerikai piacokhoz.

Az amerikai tőzsdék tovább emelkedtek a vakcina hírekre. A Dow Jones tartósan a 30000 lélektani határ felett tud maradni, és a Russel 2000 is új csúcsra ment, és ez az index is áttörte a 2000-es szintet. A tőke piacok már biztosra veszik, hogy a gazdaságok helyreállnak jövő nyárra, ezért a friss tőke már nem csak a megszokott növekedési papírokba ment, hanem az érték alapú befektetések lettek nagyon népszerűek. Ez okból kifolyólag, a legjobban teljesítő index a Russel 2000 volt az elmúlt 2 hónapban. A decemberi FED gyűlésen az amerikai jegybank egy dolgot változtatott meg monetáris politikai közleményében: a kötvényvásárlások havi 120 milliárd dolláros volumenét addig fenntartják, amíg jelentős előrelépés nem történik az inflációs és munkanélküliségi célok érdekében, ugyanakkor a hosszabb futamidejű kötvények vásárlásának bejelentése elmaradt. A FED még mindig nagyon optimista az inflációval kapcsolatban, de bizonyos piaci mechanizmusok mást sugallanak. A Bitcoin, ami kvázi egy anti dollár eszköz, illetve bizonyos mértékig nézhetjük inflációs barométernek is, december elején áttörte a 20000-es szintet, ami 3 éves csúcs volt, és a hónap végére 27000 fölé kúszott fel. Úgy tűnik a pénzpiacoknak más véleménye van az inflációról mint a központi banknak.

Az európai gazdaság vegyes képet mutat. Ugyan a német ZEW Intézet gazdasági hangulatindexének a várakozásokat felölelő alindexe novemberi 39-ről 55-re ugrott, meghaladva a várt 46-os értéket, a német fogyasztói szentiment index -7,3 lett decemberben, szemben az előző hónap felülvizsgált -6,8-as olvasatával. Az Eurozóna szolgáltató szektor beszerzési menedzserindexe az októberi 46,9-ről 41,7-re zuhant vissza. Valószínűleg az oltás elterjedésével, és az ezzel egyidejű jobb gazdasági teljesítmény hatására, az európai lakosság pozitívabban fog tekinteni a jövőbe az elkövetkező időszakban. A karácsony napján véglegesített Brexit bizonytalanság is végre megszűnt, és ez is pozitívan jelenhet meg az európai gazdaság jövőbeni teljesítésében.

Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a koronavírus által indukált válságot, legalábbis a makró gazdasági adatok erre utalnak. A Caixin/Markit kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex értéke 54,9-et ért el novemberben, amely a vártnál magasabb és egy évtizede nem látott érték. A dél-koreai hasonló mutató 52,9 lett, amely 2011 óta nem tapasztalt magas szám. Erős volt a kínai export novemberben, év/év alapon 21,1 százalékkal nőtt dollárban mérve, amely messze a várt feletti érték. 2020-ra visszatekintve, kijelenthetjük, hogy elsősorban Kína, de összességében az ázsiai országok kezelték a legjobban a járványt, és ez a gazdasági adatokban is megnyilvánul.

A koronavírus Magyarországon változatlanul kontrollálatlanul terjed. A korábban beharangozott gazdaság élénkítő csomagból még semmi nem valósult meg, és a forint nagyon jól mutatja a gazdaság sebezhetőségét. A forint a hónap eleji erősödést mind vissza adta, és az év végére 8 hetes mélypontra süllyedt az euróval szemben.

A modell portfóliónkon decemberben nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.