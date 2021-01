Amundi: irány a kelet-közép-európai részvénypiac

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"December végén nagyon optimista jövőkép kezd kirajzolódni a befektetők körében. A járvány miatti aggodalmak zárójelbe kerültek, miután látótávolságba került a megfelelő minőségű és mennyiségű vakcina. A piacok már a Covid utáni időszakot árazzák, mely gazdasági fellendülést hozhat a világ szinte minden sarkába. A befektetők számára a globális politikai kockázati térkép is határozottan pozitív képet mutat, főleg az amerikai elnökválasztás kiegyensúlyozott eredményét követően. Az USA-ban az új demokrata elnök és a republikánus kézben maradó szenátus (demokrata többségű kongresszus mellett) kellő stabilitást jelent a befektetők számára.

A fejlett kötvénypiacok szempontjából azonban ezek nem jó hírek, hiszen a gazdaság élénkülése és a kockázatvállalási kedv erősödése magasabb hozamszinteket hozhat. Érdekes jelenség, hogy miközben az inflációs várakozások emelkednek, a jegybankok tartós és intenzív élénkítő politikája egyelőre nem kérdőjeleződött meg. A kötvénypiacok számára továbbra is komoly támaszt nyújt a jegybanki kötvényvásárlásokba vetett bizalom. A fejlett kötvények súlyát 10%-ról 5%-ra csökkentjük.

A fentiekből kifolyólag eredeti tervünk alapján haladunk tovább a portfólióépítésben, újabb 5%-ponttal növeljük a részvénysúlyt, ami ezzel eléri a 50%-ot. Emlékeztetésképpen, április végén még a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Akkori tervünk az volt, hogy ezt majd havi 5%-ponttal emeljük 12 hónapon át az időzítési kockázatot minimalizálandó, így a maximális részvénysúly 70% lehet 2021 áprilisának végére. A célunk továbbra is az, hogy a Covid 19 által fémjelzett rázós időszakban fokozatosan növeljük a részvénysúlyt a lemaradó piacokon, lehetőleg a korrekciókat megvéve („buy the dips”), hogy a világgazdaság „normalizálódását” már jelentős kockázati kitettséggel várjuk, nyomott árazású eszközökben.

Az 5%-os részvénysúly emelést ezúttal is kelet-közép-európai részvények formájában valósítjuk meg. A KKE-i régiós részvénypiac felzárkózásának folytatódására számítunk, amit a lengyel-magyar vétó elmaradása is segíthet. Azok a vállalatok, amik márciusban jellemzően közel lefelezték árfolyamukat (főleg a bank és energia szektorban) különösen izgalmasak lehetnek a jelentős, akár 20-30%-os novemberi emelkedések után is tekintve, hogy esetükben bőven van még tere a felzárkózásra.

A portfólióban az arany súlyát 15%-on tartjuk. Az ingatlan kitettségünk továbbra is minimális, a portfólió 5%-át alkotja. Továbbra is fontosnak tartjuk megőrizni a puskaport ezért a készpénz állományunkat magas szinten, 20%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.