Csúnya ami a kriptopiacon zajlik, nagyot esett a bitcoin árfolyama

Nagyot esett az elmúlt néhány órában a bitcoin árfolyama, de az esés a teljes kriptopiacra is átragadt. A bitcoin a múlt héten már a 40 ezer dolláros szintek felett is járt, ám mostanra egy korrekció kezdődött, és gyors ütemben esik az árfolyam.

A bitcoin árfolyama őrült száguldáson van túl, az elmúlt egy évben az elmúlt napok esésével együtt is közel 330 százalékot emelkedett, a múlt héten új történelmi csúcsra, 42 ezer dollár közelébe emelkedett az árfolyam, onnan jött a korrekció, az esés ma begyorsult, és 32 330 dollárig esett a kurzus, vagyis a csúcsról már 23 százalékkal került lejjebb az árfolyam.

Az elmúlt hónapok ralija nagyrészt azzal magyarázható, hogy a legnépszerűbb kriptodevizát egyre többen a digitális aranyhoz hasonlítják, amely az arany mellett lehetséges menedék lehet az infláció ellen. A JPMorgan stratégái szerint a bitcoin árfolyam hosszú távon elérheti a 146 000 dollárt, mivel az alternatív befektetések közt az arannyal versenyez. A befektetési bank szakemberei azonban megjegyezték, hogy a bitcoin volatilitásának lényegesen csökkennie kell ahhoz, hogy „digitális aranyként” értékmegőrző szerephez jusson, és elérje ezt az árat.

Egyelőre az ár stabilitása nem valósult meg, a kriptodeviza eddig is őrült emelkedéseket és eséseket produkált, most egy nap alatt 16,6 százalékot esett. Az esés átragadt a többi kriptodevizára, az ethereum, a litecoin, és az altcoin árfolyama is nagyot esett.

A teljes kriptopiac kapitalizációja közel 210 milliárd dollárt esett mindösszesen 24 óra alatt, a CoinMarketcap adatai alapján a fontosabb kriptodevizák piaci értéke összesen 906 milliárd dollár.

A bitcoinról folyamatosan éles vita zajlik az elemzők közt, David Rosenberg, a Rosenberg Research közgazdásza buboréknak nevezte, de egyre több elemző áll a bikák oldalára, és jósol komoly árat a vezető kriptodevizának.

Valószínűleg 100000, majd 150000, majd 200000 dollár lesz… hogy mikorra? Nem tudom. (talán) öt vagy 10 év, de arrafelé tart,

mondta el a Social Capital elemzője, Chamath Palihapitiya a CNBC „Halftime Report” műsorában.

Címlapkép: Getty Images