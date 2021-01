Előretör a Tesla riválisa, új modellt mutatott be a hétvégén

A hétvégén zajlott le a már szokásosnak mondható Nio Day, a már negyedik alkalommal megrendezett eseményen a kínai autógyártó új luxusszedánt mutatott be, és jó pár technológiai újítást is leleplezett. Az esemény a Teslától már megszokott show jelleget öltött, lézerfényekkel és élő énekesekkel.

A Nio Day-t már hetek óta várták a befektetők, mindenki arra volt kíváncsi, hogy milyen technológiai újításokkal készül a vállalat 2021-re, hogyan alakul majd a terjeszkedés a kínai piacon kívülre, és milyen új gyártási kapacitásokat mutatnak be.

Az eseményen fontos részletek derültek ki az autonóm vezetéssel, árazással és a Nio akkumulátorfejlesztéseivel kapcsolatban.

Az egyik legfontosabb az ET7 névre keresztelt luxusszedán bemutatása volt, amely a Tesla Model S vetélytársa lesz. Az új szedánba a Nio mindent beletett, amit fontosnak gondolt a riválisok kínálatából, így az autó akusztikus üveget kapott a csendes utazáshoz, de légrugó is található az új modellben.

Az esztétikai szempontok mellett az autó specifikációi is figyelemre méltóak, a különböző akkumulátorokkal rendelhető autó akár 625 mérföld (több mint 1000 km), és emellett 625 lóerővel is rendelkezik. Az új luxusszedán ára 84 000 dollárról indul.

Az új modell bemutatása mellett a Nio egy nagyobb kapacitású akkumulátort is bemutatott, és a Quantumspace- hez hasonlóan 2022-re szilárdtest akkumulátort ígér. A vállalat akkumulátorcsere szolgáltatásnak köszönhetően a régebbi modellek is megkaphatják az új akkumulátort, sőt, az autókat egy ideje már akkumulátor nélkül is meg lehet vásárolni. Ez esetben az aksit bérelhetjük a cégtől, a 70 Kwh-s akkumulátor bérleti díja 980 jüan (kb. 45000 Ft), míg a 100 kwh-s akkumulátorért havi 1480 jüant (68000 Ft) kell fizetni.

A vállalat fontos bejelentést tett az önvezetés területén, elkötelezte magát a lidar nevű, lézer alapú technológia mellett. A lidar mellett az önvezetést radar és ultranagy felbontású kamerák is fogják segíteni. Az önvezetést segítő szenzorok akár 500 méterre is képesek érzékelni 120 fokos látómezővel. Az autónom önvezető szoftvercsomag az Aquila, míg maga a platform az Adam nevet kapta. A platformot az Nvidia processzorai szolgálják ki, az autóipar a cég bevételeinek már 6 százalékát teszi ki, és dinamikus növekedést mutat.

A Nio azt tervezi, hogy az önvezetést is havi díjas előfizetésként kínálja majd. Ez merőben újszerű a Tesla modelljénél is, ahol az „autopilotot”, a cég önvezető szoftverét egy összegben veheti meg az ügyfél.

A vállalat egyelőre nem jelentett be gyártási kapacitásbővítést, viszont az új ET7 szedánra elindult az előrendelés, a cég tervei szerint 2022 elejére szállítja le az első modelleket.

A Nio Dayt az érdeklődők a Youtube-on is élőben követhették:

A vállalat részvényei száguldanak a hétfői kereskedésben, az árfolyam a némileg borúsabb befektetői hangulat ellenére közel 9,6 százalékkal került feljebb és a cég piaci kapitalizációja már megközelítette a Volkswagenét. A vállalat részvényei a jelenlegi állás szerint 61-63 dollár közti sávban nyithatnak.

Címlapkép: NIO