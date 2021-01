Csak ámulunk: erős év végi hajrával feledtették a tavaszt a befektetési alapok

Új csúcsra, 6900 milliárd forint közelébe emelkedett a magyar befektetési alapokban kezelt vagyon december végére, a márciusi koronavírus-válság már csak egy távoli emléknek tűnik. Az alapkategóriák többsége profitálni tudott a tőkepiacok felíveléséből tavaly, a friss tőkebeáramlások és a szép hozamok is megdobták a vagyonukat. Az abszolút hozamú alapok iránti kereslet azonban nem állt helyre, de ha kivesszük az egyenletből az OTP Suprát, akkor a kategória nagyjából le tudta dolgozni az év közbeni veszteségeit.

Új csúcson a kezelt vagyon

Elképesztő évet zárt tavaly a hazai befektetési alapok többsége ahhoz képest, milyennek tűnt márciusban a koronavírus-helyzet. Mindez a piac kezelt vagyonán is megmutatkozott, ugyanis a friss adatok szerint a hazai befektetési alapok vagyona december végén közel 6900 milliárd forintra ugrott, ami egyértelműen új csúcs a piac hazai történetében.

Private Investor Day 2021 Szeretnél többet hallani arról, mibe érdemes 2021-ben befektetni? Akkor regisztrálj a Portfolio február 24-ei online rendezvényére, ahol te is kérdezhetsz a piaci szakemberektől. Részletek itt:

Ahogyan arról már többször is írtunk, tavaly márciusban a koronavírus-válság jócskán megakasztotta a magyar alapok vagyonának felívelését, de a kezdeti sokk után a befektetők keresték a tőkepiaci beszállási lehetőségeket, amely a magyar alapok keresletén is megmutatkozott: márciust és áprilist leszámítva minden hónapban több milliárdnyi friss tőke érkezett a szektorhoz, de a vagyongyarapodáshoz nagyban hozzájárultak a kedvező hozamok is.

Ahogyan azt a BAMOSZ közleménye is megjegyzi, a kategóriákon belüli átrendeződés még a kezelt vagyon növekedésénél is sokkal szembetűnőbb volt tavaly. Százalékban kifejezve a két szélsőséges eset a tőkevédett alapok és a részvény alapok. Előbbi esetében éves szinten 42,1 %-kal csökkent a vagyon, utóbbi esetében 32,6 %-kal nőtt.