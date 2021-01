Lemaradtál a nagy befektetési sztorikról? Összeszedtük neked a legjobb hozamokat

Elképesztő évet zárt tavaly a hazai befektetési alapok többsége ahhoz képest, milyennek tűnt márciusban a koronavírus-helyzet. A legjobb hozamot kétség kívül részvényalapokkal lehetett elérni 2020-ban, de az sem panaszkodhat, aki biztonságosabb befektetésben tartotta pénzét. Alábbi cikkünkben összeszedtük az alapkategóriákat érintő fontosabb változásokat tavaly és a legjobb hozamokat felmutató sorozatokat.

A megatrendek és a fenntarthatóság vitt mindent

Elég csak ránézni az alábbi összesítő táblázatra és kitűnik, azok tudtak tavaly igazán szép hozamokat zsebre tenni, akik megatrendekre, innovációra és fenntarthatóságra építő befektetést választottak. A top 10 lakossági, forintos sorozat többsége részvényalap, de akadnak abszolút hozamú és vegyes alapok is a listán.

A legjobb 10 hozamot elérő sorozat közé 19% alatti hozammal nem lehetett bekerülni, de az első helyen végzett OTP Klímaváltozás 130/30 A sorozata így is messze veri a mezőnyt közel 71%-os éves hozamával.

A listán szereplő alapok 3 éves, évesített hozama is meggyőző, ez is bizonyítja, hogy érdemes és kifizetődő lehet hosszabb távon is a fenntarthatósági és nagy trendekre építő alapokat választani:

A legnagyobb alapok listájára sem volt egyszerű felkerülni, de még a legnagyobbak kezelt vagyona között is nagy a szórás.

A lista legtetején az Erste Ingatlan végzett 577 milliárd forint kezelt vagyonnal tavaly év végén, ezt az OTP Ingatlan, majd az OTP Supra követi.

A legnagyobbak között már egy részvényalapot sem találunk, zömében inkább ingatlanalapok, kötvény és vegyes alapok képviseltetik magukat. A 10 legnagyobb hazai alap összesen 2326 milliárd forintot kezelt tavaly, tehát a teljes piaci vagyon több mint harmadát.

Íme az egyes kategóriák fontosabb tavalyi számai:

Abszolút hozamú alapok

A tavaszi pánikot igen hamar lerázták magukról a piacok, ezt követően pedig többnyire komoly emelkedést követhettünk végig. Ilyen piaci körülmények közepette nem meglepő, hogy a hazai abszolút hozamú alapok teljesítménye is ingázott, egyéves időtávon így is a vizsgált 146 lakossági alap sorozatból 107-nek pozitív hozamot sikerült elérnie, fél éves időtávon pedig már 132 sorozatnak.

Az abszolút hozamú alapok stratégiáinak kifizetődését mutatja, hogy tavaly 20 olyan lakossági alap is volt, mely 10% feletti hozammal zárta az évet (ebből 19 forintos alap). Féléves időtávon pedig 27 ilyen alapról beszélhetünk.

A legjobb éves teljesítményt az MKB Rotunda Abszolút Hozamú Befektetési Alap érte el 29,2%-os hozammal, az alap féléves viszonylatban is jelentős, közel 18%-os teljesítményt könyvelhet el. Ezt követte az OTP Trend Alap A sorozata 27,7%-os éves hozammal, majd a Budapest Next Generáció Alap 18,6%-os teljesítménnyel.

Részvényalapok

A magyar befektetési alap kategóriák közül egyiknek sem jött olyan jól a koronavírus, mint a részvényalapoknak: bár márciusban megijedt a világ, azt követően rég nem látott részvényvásárlási láz robbant ki a magyar befektetők körében: november végére a részvényalapokban kezelt vagyon új csúcsra, 560 milliárd forint környékére ugrott.

A legjobban teljesítő forintos, lakossági sorozat közé nem lehetett bekerülni tavaly 17% alatti hozammal, és ez még mindig messze van attól, ahogy a legjobb alapok teljesítettek 2020-ban.

A legjobb hozamot tavaly a lakossági forintos alapok között az OTP Klímaváltozás 130/30 A sorozata érte egészen elképesztő, közel 71%-os teljesítményt mutatva.

Nem rossz persze a második helyen végző Erste DPM Megatrend Alapok alapjának hozama 45,7%-kal, vagy a harmadik helyezett Generali Innováció részvényalap 37,8%-os hozama sem. 30% feletti éves hozamot ért el még az Aegon Megatrend Alapok Alapja B sorozata és a K&H Öko alap.

Ingatlanalapok

Visszatért a magyarok bizalma az ingatlanalapok iránt tavaly év végére, miután 2019-ben a MÁP+ megjelenése, majd a szigorúbb visszaváltási szabályok és a koronavírus-pánik okozott nagyobb tőkekivonásokat. Megérte ingatlanalapban tartania a pénzét annak, aki kiszámíthatóbb befektetést keresett: a legjobban teljesítő lakossági, forintos ingatlanalap tavaly a Raiffeisen Ingatlan B sorozata lett közel 15%-os hozammal, a sorozat 3 éves évesített hozama is meggyőző, közel 13%.

A második a listán szintén szép hozammal az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozata 13,3%-kal, a harmadik pedig az OTP Prime alapja lett 6,6%-os éves hozammal.

Vegyes alapok

A tavaszi koronavírus-válságnál látott megtorpanás sem tudta kiütni a nyeregből a magyar vegyes alapokat, amelyeknek vagyona év végére új csúcsra tört. Az járt a legjobban, aki nem félt kockázatot vállalni, ugyanis a részvénytúlsúlyosabb alapokkal 10% felett is lehetett keresni.

A forintos, lakossági sorozatok közül a legmagasabb hozamot tavaly az Amundi Diszruptív Vegyes Alapok Alapja A sorozata érte el 24,4%-os hozammal, csak az utóbbi fél évben közel 15%-ot hozott.

A második a listán közel 14%-kal az Amundi Feltörekvő Piaci vegyes Alapok Alapja A sorozata, ez utóbbi már dinamikus, tehát részvénytúlsúlyos portfólió. A harmadik helyen a Hold Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap végzett 12,6%-kal 2020-ban.

Kötvényalapok

Őrült kötvénypiaci ralit hozott magával a koronavírus-pánikot követő mennyiségi lazítási hullám tavaly. Mindez nagyon jól jött a hazai kötvényalapoknak, az árfolyamemelkedésből főként azok a befektetők profitáltak, akik mertek a hazai piacon túlra tekinteni. A legjobban teljesítő stratégiák bőven meghaladták a szuperállampapír 4,95%-os hozamát.

A hozamadatok szerint

a legjobban teljesítő kötvényalap egy éves időtávon a Diófa Optimus II. Alap A sorozata lett 9,1%-os hozammal .

. A második helyezett Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok alapjának befektetői sem panaszkodhatnak a 8,3%-os hozamra,

a harmadik helyre pedig megint az Aegon Nemzetközi Kötvény fért fel 8%-os hozammal a forintos, lakossági sorozatok között.

Címlapkép: Getty Images